La Peste Porcina Africana vuelve a extenderse y un nuevo municipio cae en zona de alto riesgo

Una de las grandes crisis del gobierno de Salvador Illa es el brote de Peste Porcina Africana (PPA); un brote que sigue extendiéndose y que ha obligado a incluir un nuevo municipio dentro de la zona de alto riesgo. En una atención a los medios realizada desde la feria del pescado y el marisco Seafood Expo Global celebrada en Barcelona y recogida por la ACN, el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciado que el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación restringirá el acceso al medio natural en el municipio de Castellbisbal, una medida que llega después de que en la última semana se haya detectado un caso positivo -entre los 16 detectados en los últimos siete días- en este municipio que hasta ahora formaba parte de la zona de bajo riesgo.

La entrada de Castellbisbal en la zona de alto riesgo implica que ya son los 19 municipios como Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, El Papiol, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Castellbisbal, el enclave de Barcelona y los accesos al Parque Natural de Collserola los que se encuentran dentro de la zona de Alto Riesgo, mientras que muchos otros municipios se mantienen dentro de la zona infectada de bajo riesgo.

Carteles que avisan del cierre del Parque Natural de Collserola por la peste porcina africana / ACN

El Gobierno anuncia una inversión millonaria para reforzar la lucha contra la PPA

El consejero Ordeig también ha anunciado que desde el departamento de Agricultura han activado un contrato de emergencia valorado en 7 millones de euros que se destinará a reforzar el dispositivo activo contra la PPA. Según el titular de Agricultura, la activación de este contrato permitirá que se incorporen a la lucha contra la Peste Porcina Africana hasta 170 nuevos efectivos, de los cuales 40 se desplegarán sobre el terreno la semana próxima, además de 57 nuevas trampas y 51 vehículos todoterreno. Ordeig, además, ha añadido que desde el ejecutivo catalán se ha comenzado a sancionar a aquellas personas que se saltan las restricciones de acceso al medio natural en aquellos municipios dentro de la zona de alto riesgo.