La guerra en Irán deja en «stand by» el optimismo de la Barcelona innovadora

El 2025 del ecosistema start-up catalán, mayoritariamente barcelonés, se encuentra entre los mejores años en el recuerdo reciente del mundo innovador. La red emergente del Principado cerró el año pasado superando las 2.400 empresas innovadoras, un 5,2% más que el año anterior, y el máximo de su historia, según los datos del departamento de Empresa y Trabajo que dirige Miquel Sàmper. El avance es más que sólido: el incremento de más de cinco puntos porcentuales comunicado por el consejero queda muy cerca del año de los récords, el 2022, cuando el capital y la iniciativa privada fluían sin freno a la salida de la pandemia. Entonces, el tejido catalán de tecnológicas de nueva creación se expandió un 6,3%. En el camino hasta el 2030, que, como recordaba Sàmper, es la frontera que el ejecutivo catalán se ha marcado para llegar a las 3.000 start-ups, el sector esperaba que el 2026 fuera un año «de máximos históricos, próximo a los mejores«; gracias a los buenos fundamentos de negocio y a los avances en financiación y transferencia de conocimiento que ha registrado Cataluña en los últimos años. «Aquella, sin embargo, era la perspectiva que teníamos antes de la guerra en Oriente Medio», indica en conversación con Món Economia Pol Font, presidente de la red de business angels EconomistesBAN, del Colegio de Economistas de Cataluña, y Co-Founder & Managing Partner de la agencia de valores Addenda Capital, una de las firmas más establecidas de su segmento en Barcelona. Las bombas en Irán, pues, amenazan el buen ritmo de las gasolineras, de la industria pesada, de las aerolíneas, y también de los emprendedores tecnológicos. «Veníamos con optimismo, pero lo hemos dejado en stand by. Ahora estamos cruzando los dedos«, declara Font.

La gran amenaza que vislumbran las empresas emergentes es eminentemente económica, y está alineada con una de las debilidades que tiene no solo Cataluña, sino toda Europa, respecto a las regiones competidoras del planeta: la financiación. Después de haber alcanzado los objetivos de desinflación, con el IPC estable alrededor del 2% durante toda la segunda mitad del 2025, todo hacía prever una estabilidad de tipos de interés. Varios actores del mercado, de hecho, llegaron a defender bajadas del precio del dinero, un movimiento que habría servido para revivir el flujo de crédito en los 27 y reactivar la economía. Con el conflicto ya vivo durante cerca de dos meses, la inflación se ha disparado en el continente, y ya roza el 3,5%, muy lejos de los objetivos monetarios del BCE, lo que hace prever una subida de tipos de interés que, contra todo lo que se esperaba, estrangulará el acceso a financiación, haciendo que sea sustancialmente más caro. Además, según señala Font, la incertidumbre es muy mala aliada de los inversores. «Independientemente de si los tipos de interés tienen o no vocación de subida, para invertir las expectativas económicas deben ser buenas. Si no, mal vamos«, alerta.

La financiación ha sido, históricamente, uno de los puntos bajos de la realidad innovadora del Principado. De acuerdo con los datos de Empresa y Trabajo, en 2025 las emergentes catalanas captaron unos 1.130 millones de euros, el tercer mejor registro de la historia, por detrás de los cerca de 1.700 millones recaudados en 2021 y los 1.580 millones de 2022. En comparación, de acuerdo con las cifras anuales que registra la iniciativa Start-up Heatmap Europe, que analiza el rendimiento de las emergentes en las principales ciudades comunitarias, Berlín ha rozado los 4.000 millones de euros de media en el último quinquenio; por los 1.300 millones que se ha garantizado Ámsterdam o los inalcanzables 7.500 millones registrados por las emergentes de París. La competencia está lejos, pero la tendencia interna revela que se ha recorrido un camino sólido. «Barcelona se mantiene, y ya es un éxito que se mantenga. Entre 2020 y 2024 hemos llegado a los 6.000 millones de euros de financiación, más del doble que el quinquenio anterior. Siempre se puede ir mejor, pero no yendo hacia atrás, podemos estar satisfechos«, asegura Font.

Panorámica del 22@ con la Torre Glòries como protagonista / EP

Crecer más allá del 2026

La comparación con el resto de plazas europeas, a juicio del presidente de EconomistesBAN, es «una cuestión de concurrencia». Las iniciativas emprendedoras catalanas que buscan financiación se encuentran «menos puertas donde tocar» que en otras ciudades del continente. Fuera del Principado -y del Estado-, el experto señala que «hay más venture capitals y, por tanto, más oferta de dinero». El agravio comparativo, pues, se hará más grande si los problemas de la guerra empeoran: Barcelona tendrá más difícil financiarse porque tiene menos capital al alcance y, además, el que tiene será más caro. De las 12 firmas de capital riesgo más activas de los 27, según recoge el portal especializado Visible VC, cinco están en Londres, dos en Berlín -más una en Bonn-, dos más en París, y el resto se distribuyen entre otras capitales relevantes, como Bucarest. Ninguna de ellas, sin embargo, opera desde Barcelona. Este agujero es problemático en dos sentidos: en primer lugar, porque las puertas locales son «necesarias e importantes» para proyectos en fase de planificación; para aquellas rondas tempranas que sirven para poner en marcha las empresas innovadoras. Y, en segundo lugar, porque eleva sustancialmente la exigencia para aquellas compañías que, con un negocio ya fundado, busquen capital para dar el salto hacia la estratosfera scale-up. En Cataluña, se da a menudo que «un proyecto que está comenzando no tiene recursos para hacer un roadshow y mostrarse a capital extranjero», lamenta Font.

Para el experto, las limitaciones de Barcelona en este ámbito tienen múltiples explicaciones. Por un lado, una falta de «educación financiera», que limita los ámbitos de actuación en los que se mueven los ahorradores del principado. Con un mejor conocimiento de las posibilidades del capital, señala, el ahorro podría salir de «las posiciones muy conservadoras» en las que suele aterrizar, por ahora, y acceder a mercados de más riesgo, pero también de más potencial. Haría falta, además, «menor fricción reguladora» para evitar la burocracia a aquellos potenciales inversores que sí quieran dedicarse. «Pero esto es un mal endémico, que padece no solo la inversión en start-ups, sino toda la economía», apostilla. Sobre estos dos pilares, se podría dinamizar un sistema con «más individuos, familias, family offices y empresas capaces de invertir». Font pone el foco especialmente en las pymes, más que mayoritarias en el Principado y en la capital, y que podrían «tomar consciencia de que aproximándose al mundo de la inversión pueden, ellos mismos, incorporar proyectos innovadores». Con todo, reivindica el camino que ya se ha hecho, y sostiene que el capital disponible «ha crecido y mucho» en los últimos años; pero que, para llegar a los niveles de otras plazas financieras, «hace falta ritmo y progreso».

¿Quién recibe la inversión?

Barcelona, desde la pandemia, se ha vuelto un gran centro operativo para las tecnologías de la salud. Alrededor de los ecosistemas innovadores de los hospitales de la capital, así como de organizaciones como Tech Barcelona o BioCat, el healthtech se acerca, de acuerdo con los datos de la Generalitat, a un tercio de todos los nuevos proyectos registrados. El sector ve una explicación clara en la salida de la pandemia: en un momento de auge de la preocupación por la salud, las compañías con un componente médico son más atractivas para el capital. Ahora, en plena crisis energética y logística, es probable que se añadan nuevos perfiles a la ecuación. Ganarán terreno, para el business angel, los «proyectos de emprendimiento que puedan poner en valor cuestiones que aborden las dificultades actuales»; como ahora innovaciones relacionadas con la industria aeronáutica o con el turismo local. «Mientras que aquellos proyectos que puedan verse directamente afectados por la mala situación del entorno, tendrán un hándicap adicional», complementa.

La firma que dirige Font, cabe decir, tiene una «tracción transversal», y recibe «proyectos de todos los sectores». Aun así, la tecnología profunda y la inteligencia artificial se han convertido en una constante en los últimos años. En el último curso, de hecho, un 60% de las nuevas emergentes iniciadas en el Principado mostraban un alto componente tecnológico, con herramientas propias de la industria 4.0 como la misma IA, el cloud computing o la sensórica. En este subsector, Barcelona, de acuerdo con el estudio Global Location Trends 2025 del gigante de la informática IBM, tiene un potencial líder en la UE en captación de inversiones en IA; y en el planeta solo la superan Londres y Singapur. La ciudad está, pues, bien adaptada al camino que ha de venir. Y, si bien está congelado, el optimismo permanece bien vivo. «Los costos de financiación y el empeoramiento de expectativas hará que los inversores reevalúen sus riesgos. Pero hemos entrado al año bien, con buenas expectativas», razona el experto.