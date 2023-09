La Fed manté els tipus, però anticipa una nova pujada abans de 2024

La Reserva Federal nord-americana ha decidit mantenir els tipus d’interès estàtics aquest setembre al 5,5%, tal com s’esperava. Tot i mantenir les taxes d’interès immòbils, la Fed ja ha insinuat una nova pujada dels tipus d’interès de cara al novembre, que serà l’última reunió monetària de l’any.

D’aquesta manera, el banc central estatunidenc ha interromput de nou la senda d’enduriment de la seva política monetària després de la pujada de 25 punts bàsics de juliol. Així, sumen fins a onze els increments executats des del març de 2022 i que han situat el preu del diner en el seu nivell més alt des de gener de 2001.

“El Comitè continuarà avaluant informació addicional i les seves implicacions per a la política monetària”, ha indicat el banc central. De cara al futur, el supervisor americà ha assegurat que per a determinar les pròximes pujades “tindrà en compte l’enduriment acumulatiu de la política monetària, el decalatge amb el qual la política monetària afecta l’activitat econòmica i la inflació, i el desenvolupament dels factors econòmics i financers”. En avaluar la postura apropiada de la política monetària, el Comitè de la Fed ha assegurat que continuarà monitorant les implicacions de la informació entrant per al panorama econòmic.

Els EUA creen 187.000 llocs de treball

L’economia de la primera potència mundial va experimentar un creixement anual del 2,1% del PIB en el segon trimestre de 2023 davant del 2% de l’anterior tram, segons l’Oficina d’Anàlisi Econòmica. Pel que fa al mercat laboral, es van crear 187.000 ocupacions no agrícoles durant el mes d’agost passat, però l’atur va pujar tres dècimes, fins al 3,8%, segons l’Oficina d’Estadístiques Laborals del Departament de Treball.

Del seu costat, l’índex de preus de despesa de consum personal, la variable preferida per la Fed per a monitorar la inflació, es va situar al juliol en el 3,3% interanual, tres dècimes per sobre del mes anterior. La taxa mensual va registrar una expansió del 0,2%, sense canvis des de juny.

La variable subjacent, que exclou del seu càlcul els preus de l’energia i dels aliments per la seva major volatilitat, va tancar en el 4,2%, una dècima més.