Catalunya s’alia amb l’OCDE per caminar cap a la mobilitat sense emissions

El Govern de la Generalitat i l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) han signat un conveni de col·laboració per accelerar la transició cap a un sistema de mobilitat terrestre sostenible a Catalunya. Concretament, l’organització internacional, juntament amb l’executiu i el sector de la mobilitat, farà una diagnosi de la situació actual i proposarà solucions per aconseguir que el transport terrestre de persones sigui neutre en emissions de diòxid de carboni com més aviat millor.

L’objectiu de l’aliança és redissenyar el sistema de transport a Catalunya de manera que els mitjans de transport sostenibles com caminar, anar en bicicleta, el transport públic i altres serveis de transport compartit facilitin l’accés arreu del territori i es converteixin, així, en els mitjans escollits pels ciutadans per fer la majoria dels seus desplaçaments. Aquesta transformació ha de millorar la qualitat de vida de la població, incidint en la millora de la salut gràcies a un aire més net, menys soroll, més espais verds i més activitat física, entre d’altres.

Durant la presentació de l’acord, la consellera de Territori, Ester Capella, ha recalcat que amb aquesta col·laboració “afrontem el repte de l’emergència climàtica i la millora de la qualitat de l’aire garantint l’accessibilitat sostenible arreu del país” perquè “volem que Catalunya sigui de nou pionera trobant solucions davant el desafiament actual”. A més, Capella ha afegit que “estem fent una bona feina, però l’hem d’intensificar, i per això ens cal identificar i prioritzar polítiques amb un alt potencial transformador, que prioritzin el canvi cap a modes de transport col·lectiu i mobilitat activa”.

Imatge de la consellera de Territori, Ester Capella / Govern

Per a la titular de Territori, “Catalunya és un referent internacional en polítiques de mobilitat i volem que ho continuï sent”. “Per això ens cal identificar i prioritzar polítiques amb un alt potencial transformador, que prioritzin el canvi cap a modes de transport col·lectiu i de mobilitat activa invertint la piràmide actual. Volem ser pioners davant el desafiament actual”, ha insistit.

Un conveni d’“enorme transcendència”

Per la seva banda, la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha valorat “l’enorme transcendència” del conveni amb l’OCDE i el fet que hagi escollit Catalunya per fer el seu segon cas d’estudi després d’Irlanda: “No és habitual que una organització d’Estats com l’OCDE signi un conveni amb un territori com Catalunya. Això ens ha d’enorgullir com a país i ens indica que som un territori de referència per a les institucions internacionals més rellevants”.

Imatge de la consellera d’Economia, Natàlia Mas / Govern

Per a Mas la mobilitat sostenible és un repte compartit globalment, però que Catalunya ha d’abordar a escala local amb les seves particularitats com a país i buscant la col·laboració de les administracions públiques, la societat civil, els agents del coneixement i el món empresarial. “Aquest conveni va de com passar de la consciència col·lectiva que ja tenim respecte al canvi climàtic a la construcció d’agendes compartides per portar a terme una acció transformativa. De construir noves maneres de col·laborar per assolir objectius que a priori poden semblar llunyans o massa ambiciosos, però que és possible materialitzar amb la implicació de tothom”, ha reblat.

El transport suposa el 32% de les emissions

Cal apuntar que actualment el transport suposa el 32% del total de les emissions de gasos d’efecte hivernacle que es generen a Catalunya. El compromís de la Generalitat es haver reduït en un 51% les emissions de gasos d’efecte hivernacle l’any 2030. Amb el desenvolupament d’aquest projecte, el Govern pretén assolir el compliment d’aquests objectius.

Pel que fa al treball de camp, l’OCDE analitzarà la mobilitat en quatre territoris diferents de Catalunya: l’àmbit metropolità de Barcelona, el Camp de Tarragona, l’Alt Pirineu i Aran i la Costa Brava. La metodologia consistirà en visites a les diferents zones, a més d’entrevistes i tallers amb centres de recerca, entitats ecologistes o col·legis professionals.