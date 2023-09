Riders i taxistes denuncien Glovo per l’ús continuat de falsos autònoms

Les organitzacions RidersxDrechos i Taxi Project 2.0, organitzades a través de l’Observatori de Treball, Algoritme i Societat, ha interposat una querella criminal contra Glovo per l’ús continuat de falsos autònoms des de 2015. Les dues entitats denunciants consideren que l’empresa d’origen català, propietat de l’alemanya Delivery Hero, ha comès delictes contra Hisenda, la Seguretat Social i contra els drets dels treballadors. Aquesta denúncia ha estat possible gràcies a la recent reforma del Codi Penal, ja que ha obert la porta a jutjar la “persistència” d’aquest tipus de conductes i suposa el primer pas per obrir la via penal contra l’empresa de repartiment.

Taxistes i repartidors asseguren que relata que tot i tenir “més de 50 sentències en contra per la violació de drets laborals” —una d’elles del Tribunal Suprem— Glovo “persisteix en la violació sistemàtica dels drets laborals, en rebel·lia oberta contra les sentències i en el frau continuat”.

L’Observatori de Treball, Algoritme i Societat ja ha avisat que aquesta denúncia “és només un primer pas” de totes les mesures que prendran fins que els responsables d’aquestes empreses “responguin per la via penal per tan cruels actes que porten realitzant des de fa tants anys i que com a societat no podem permetre ni normalitzar”.

Cinc incompliments del Codi Penal

A tot això cal recordar que la proliferació d’aquests falsos autònoms en el sector del repartiment a domicili, cal recordar, va obligar el govern espanyol a impulsar, ja fa dos anys, la coneguda com a Llei Rider. Ara bé, tot i la nova norma, l’associació en defensa dels treballadors de plataformes digitals denuncia que “els treballadors s’han continuat trobant en una indefensió total” davant les empreses contractants. En aquest punt, retreuen al govern espanyol que no hagin “fet passos endavant” per evitar que les empreses “imposin les regles del joc per sobre de qualsevol institució, inclosos els governs dels estats”.

En concret, el text denuncia que Glovo incompleix cinc articles del Codi Penal. Entre les conductes denunciades, asseguren que Glovo obliga que treballadors per compte d’altri, a emetre una factura que és “falsa”. Aquest fet suposa que Glovo es dedueix com a despesa “la part principal de la factura”, a més de defraudar l’aportació de l’IVA, amb dany a l’erari públic i a la Seguretat Social.

Alhora, també denuncien que la contractació de falsos autònoms es fa “amb engany i abusant de la seva situació de necessitat, per la seva especial situació de vulnerabilitat, i amb greu perjudici per a les seves condicions laborals i de seguretat social”. Els denunciants consideren que han incorregut en un delicte d’estafa en imposar condicions legals i de seguretat social als treballadors que els perjudicaran.

Els fets denunciats van ser declarats com a provats per Tribunal Suprem el setembre del 2020, en què es va unificar doctrina fixant que els treballadors tenien una relació laboral amb Glovo i, per tant, no podien ser considerats autònoms.