El Banc d’Espanya retalla les previsions de creixement del PIB pel 2024

El Banc d’Espanya empitjora les previsions econòmiques per a l’any vinent. Mentre les previsions d’enguany creixen un 2,3%, les del 2024 es queden en un 1,8%, quatre dècimes menys del que havia previst al juny. L’organisme també modera una dècima l’evolució de l’economia el 2025, fins al 2%. Aquesta retallada s’atribueix a l’encariment de l’energia, el deteriorament del context exterior i a l’augment dels tipus d’interès. El Banc d’Espanya també actualitza a l’alça les previsions d’inflació. En concret, les projeccions s’eleven quatre dècimes per al 2023 (fins al 3,6%), i set dècimes per al 2024 (4,3%). Després d’aquest repunt, l’IPC tornarà a baixar per sota del 2% el 2025.

L’encariment de l’energia és una de les bases principals que explicarien aquesta retallada, segons l’informe trimestral que ha presentat l’organisme aquest dimarts. En grau més baix, també es deu als efectes de l’extensió fins a finals del 2023 de la reducció de l’IVA dels aliments i la subvenció al transport públic. Amb relació als estímuls públics per reduir els preus, el Banc d’Espanya recorda que la retirada de les mesures a finals d’any contribuirà negativament a l’avanç de l’economia el 2024.

Pel que fa als preus dels aliments, que han sigut elevats tot l’any, el supervisor preveu que continuïn desaccelerant-se progressivament tot i que alguns productes —com l’oli d’oliva i determinades fruites i hortalisses— han pujat de preu per les condicions meteorològiques adverses. Tot i això, l’organisme determina que aquestes pujades no seran recurrents de cara l’any que ve.

Exportacions i turisme, claus de l’èxit

Amb tot, apunta que les exportacions espanyoles es veuran afavorides a partir del 2024 pels guanys de competitivitat a l’eurozona. Pel que fa al turisme, gran motor de l’economia estatal, l’organisme apunta que la contribució serà positiva, però afegeix que les exportacions turístiques ja han recuperat els nivells precovid. L’organisme també preveu que l’evolució del preu de l’energia comenci a moderar-se a finals del 2024 i “passi a ser pràcticament nul·la” a partir del 2025. Amb tot, el Banc d’Espanya afegeix que “no es pot descartar per complet un escenari de major persistència inflacionista”.