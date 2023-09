Wallapop eleva les vendes un 39%, però torna a registrar pèrdues

El marketplace Wallapop va tancar el seu exercici fiscal de 2022 amb una facturació total de 71,6 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 39% respecte als 51 milions d’euros facturats l’any passat. Tot i això, no va aconseguir sortir dels números vermells, concretament l’empresa va perdre un total de 50 milions d’euros, segons informat la companyia en un comunicat.

Tot i això, la companyia ha celebrat que en el seu desè aniversari hagi incrementat les seves vendes un 265% des de 2019, uns resultats que segons la companyia mostren la consolidació d’un nou model de consum que està recolzat per més de 17 milions d’usuaris mensuals al Sud d’Europa. D’aquesta manera, Wallapop Envios, el servei de comerç electrònic de la companyia, és el producte que més volum de negoci genera, amb una facturació de més de 50 milions d’euros, un augment del 59%.

Per part seva, els serveis de visibilitat oferts als usuaris han generat uns ingressos de més de 13 milions d’euros, que, enfront dels 10 milions d’euros en 2021, suposa un increment del 25% en aquesta via de monetització. Wallapop ha precisat que una part important de la facturació procedeix de la seva activitat a Espanya, un mercat madur i on la plataforma espera començar a generar beneficis de cara a l’any que ve.

A la recerca de la consolidació

La companyia ha indicat que el seu objectiu és consolidar-se com a plataforma líder en la compravenda d’articles reutilitzats al Sud d’Europa, per la qual cosa ha apostat per una estratègia d’inversió que enguany ha resultat en aquestes pèrdues de 50 milions, una xifra que qualifica d’“una cosa natural” en aquesta etapa d’expansió internacional.

Durant 2022, la plataforma ha continuat el seu procés d’inversió en mercats internacionals, la qual cosa li ha portat al llançament de la seva aplicació a Portugal el setembre de 2022, després de la seva entrada en el mercat italià el setembre de 2021.

A principis de 2023, la plataforma va tancar una ronda de finançament de 81 milions d’euros destinada a consolidar la seva expansió per Europa i fer créixer el seu negoci. Després d’aquesta operació, la companyia va aconseguir una valoració de 771 milions d’euros, la més alta mai atribuïda.

“Els resultats de l’exercici de 2022 mostren una empresa en ple creixement i immersa en un potent procés d’internacionalització. Per a nosaltres, ampliar el nostre mercat i invertir en noves oportunitats és tan important com rendibilitzar el negoci. Som una societat molt sanejada i solvent gràcies al suport dels nostres socis amb el seu acompanyament financer”, ha assegurat el conseller delegat de Wallapop, Rob Cassedy.