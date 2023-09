L’OCDE puja les previsions de creixement de l’economia espanyola al 2,2%

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha tornat a canviar les estimacions de creixement de l’economia espanyola. En aquest cas, preveu que creixi un 2,2% el 2023, dues dècimes més respecte a les darreres estimacions publicades el juny passat. El PIB espanyol serà el que més pujarà entre les principals economies de l’eurozona, en concret, per sobre de França (+1%), Itàlia (+0,8%) i Alemanya (-0,2%), segons les previsions econòmiques publicades aquest dimarts. Pel que fa a la inflació, l’organització ha augurat que la mitjana pel 2023 se situarà en el 3,5%, quatre dècimes menys en comparació a les últimes previsions i la taxa més baixa dels grans països econòmics de la zona euro.

L’OCDE ha conclòs que l’economia espanyola anirà millor del que s’esperava a juny. De fet, aquestes declaracions van alineades amb les de la Comissió Europea, que també apuntava un creixement accentuat per “l’efecte arrossegament” del 2022 i una millora “robusta” durant la primera meitat del 2023. Tot i això, l’executiu comunitari és encara més optimista i parla d’un creixement del 2,3%, el que equival a tres dècimes més del que es preveia en l’última revisió.

Pel que fa al 2024, l’OCDE situa la millora del PIB espanyol en l’1,9%, la mateixa que en el seu últim informe. Un cop més, Espanya presenta una taxa de creixement superior a la de les principals economies europees, superant França (+1,2%), Alemanya (+0,9%) i Itàlia (+0,8%). En comparació amb el conjunt l’eurozona, l’estat espanyol també quedaria per sobre la mitjana. En aquest cas, l’organització estima un creixement del 0,6% pel 2023 a la zona euro (una revisió de tres dècimes a la baixa) i de l’1,1% pel 2024 (quatre dècimes menys).

Caurà la inflació els pròxims anys

Les previsions d’inflació de l’OCDE també presenten l’estat espanyol com un dels països amb millors registres, amb una taxa del 3,5% per aquest 2023, per sota la mitjana de l’eurozona (5,5%). Pel que fa al 2024, la pujada de preus es preveu del 3,4%, cinc dècimes menys que la darrera actualització. Malgrat tot, la inflació subjacent -la que no té en compte l’energia i els aliments no processats- es mantindrà elevada. Si bé l’OCDE també l’ha revisat a la baixa en el cas d’Espanya -quatre dècimes menys el 2023 i set dècimes menys el 2024-, es preveu que la taxa se situï en el 4,4% el 2023 i en el 3% el 2024.