Nou desplegament de 5.112 quilòmetres de fibra òptica en territori català

La Generalitat ha desplegat fins aquest setembre 5.112 quilòmetres de fibra òptica al conjunt de Catalunya i s’ha marcat com a objectiu ampliar aquest abast a 150 municipis i uns 385 nuclis associats, fins a superar els 7.000 quilòmetres. Amb aquesta nova infraestructura, el Govern pretén que el 98% de la població pugui accedir a aquesta tecnologia de cara a l’any que ve. La iniciativa ja va començar a coure’s amb la creació de la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, el novembre del 2022, i ja s’hi han destinat més de 100 milions d’euros.

Actualment, segons ha explicat el Govern aquest dimarts, l’augment de la presència de la fibra òptica cobreix 93 municipis nous en comparació amb el gener del 2023 que, al mateix temps, suposa la possibilitat de connexió de més del 91% de la població de Catalunya. Segons l’Executiu, el desplegament d’aquesta infraestructura contribueix a crear una societat” més justa i igualitària, connectant les escoles, els hospitals, els ajuntaments del país, a més de cohesionar el territori i facilitar el teixit econòmic com a eina de progrés social”.

El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Sergi Marcén, ha recordat la importància que la xarxa sigui pública com a via única “per garantir que les possibilitats de connectivitat responguin als principis de l’estat del benestar digital, amb estabilitat econòmica i equitat territorial”. És per això, que la Generalitat vol prioritzar l’accés a la fibra òptica per a tots els ciutadans.

Més sobirania tecnològica

Segons la Generalitat, comptar amb una infraestructura de fibra òptica pròpia permet tenir sobirania tecnològica i possibilita l’autoconsum, rebaixa la factura de connectivitat de la Generalitat i ofereix a les operadores un preu públic per tal que arribin al ciutadà final i col·laborin en fer sostenible el manteniment de la fibra. “Construïm un territori connectat i ciberprotegit, motor d’una nova administració digital amb la qual proporcionem millors serveis públics”, ha dit Marcén.