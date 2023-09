Foment exigeix un pla d’inversions en infraestructures al pròxim nou govern

Foment de Treball ha presentat els deu manaments que creu essencials que tingui en compte el pròxim nou govern espanyol. Entre les mesures presentades, la patronal ha exigit que es constitueixi un pla d’inversions en infraestructures capaç d’aglutinar totes les demandes i millores d’aquest sector. D’altra banda, com a mesures claus, també ha demanat, de nou, que el govern estatal intenti retornar les empreses que van fugir de Catalunya, per tal de millorar el teixit català. Finalment, Foment també ha volgut posar sobre la taula la necessitat de continuar apostant per l’educació. Així doncs, la patronal continua assegurant que cal avançar cap a un futur molt més empresarial i donar més importància a les companyies.

En un comunicat aquest dilluns, Foment del Treball ha deixat clara la seva posició davant la constitució d’un nou govern espanyol. De fet, la patronal ha demanat que es considerin les infraestructures, l’educació i l’habitatge, entre d’altres, com a prioritats a tenir en compte amb el canvi de govern estatal. En els tres primers punts, Foment ha demanat que s’inverteixi molt més en la figura de l’empresari, es millori el clima de seguretat i estabilitat social en termes econòmics i es faci una clara aposta per la fiscalitat competitiva. Així doncs, la patronal demana centrar les bases en un govern molt més amistós amb la figura de l’empresariat.

Més polítiques econòmiques per les persones

En termes de cohesió social i intenció de millorar la vida dels ciutadans de Catalunya, Foment també ha remarcat la necessitat d’una nova proposta per millorar la situació de l’habitatge català. “Cal fer propostes viables i realistes, i no lleis excessivament ideològiques que no solucionen, ans al contrari, la situació. No es pot traslladar al sector privat una responsabilitat que és del sector públic”, ha dit la patronal.

A més, pel que fa a l’educació i la Formació Professional, l’organització també ha expressat que s’han convertit en “una assignatura pendent”, ja que amb els continuats avenços de la tecnologia i l’augment de la taxa de fracàs escolar, fan molt més important el foment de l’estudi. Correm el risc que la digitalització i la intel·ligència artificial expulsi a moltes persones del mercat laboral. És paradoxal que tenint una elevada taxa d’atur hi hagi tantes vacants de llocs de treball.

Una altra de les mesures que Foment veu imprescindible en qualitat de millora de la vida de les persones és l’augment de les pensions. “És inviable mantenir l’increment de la despesa en pensions incrementant constantment les cotitzacions socials de les empreses, de les més altes d’Europa i que són un veritable impost a la creació i manteniment de l’ocupació”, ha expressat Foment del Treball en el comunicat.

La millora del sector públic, una assignatura pendent

“La modernització del sector públic és inajornable”, ha recalcat la patronal com a un dels seus últims requisits al possible nou govern espanyol. En aquest sentit, Foment ha explicat que cal millorar l’eficiència, evitar duplicitats i tràmits absurds. “És imprescindible avaluar l’eficiència de la despesa pública i eliminar despeses inútils. Així mateix, cal incidir en aprofundir més la col·laboració publicoprivada”, ha posat de manifest el comunicat de l’organització.