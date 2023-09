Foment exige un plan de inversiones en infraestructuras al próximo nuevo Govern

Foment de Treball ha presentado los diez mandamientos que cree esenciales que tenga en cuenta el próximo nuevo Govern. Entre las medidas presentadas, la patronal ha exigido que se constituya un plan de inversiones en infraestructuras capaz de aglutinar todas las demandas y mejoras de este sector. Por otro lado, como medidas claves, también ha pedido, de nuevo, que el Gobierno intente devolver las empresas que huyeron de Cataluña, para mejorar el tejido catalán. Finalmente, Foment también ha querido poner sobre la mesa la necesidad de continuar apostando por la educación. Así pues, la patronal continúa asegurando que hace falta avanzar hacia un futuro mucho más empresarial y dar más importancia a las compañías.

En un comunicado este lunes, Foment del Treball ha dejado clara su posición ante la constitución de un nuevo Govern. De hecho, la patronal ha pedido que se consideren las infraestructuras, la educación y la vivienda, entre otros, como prioridades a tener en cuenta con el cambio de Govern. En los tres primeros puntos, Fomento ha pedido que se invierta mucho más en la figura del empresario, se mejore el clima de seguridad y estabilidad social en términos económicos y se haga una clara apuesta por la fiscalidad competitiva. Así pues, la patronal pide centrar las bases en un gobierno mucho más amistoso con la figura del empresariado.

Más políticas económicas por las personas

En términos de cohesión social e intención de mejorar la vida de los ciudadanos de Cataluña, Foment también ha remarcado la necesidad de una nueva propuesta para mejorar la situación de la vivienda catalana. «Hay que hacer propuestas viables y realistas, y no leyes excesivamente ideológicas que no solucionan, antes al contrario, la situación. No se puede trasladar al sector privado una responsabilidad que es del sector público», ha dicho la patronal.

Además, en cuanto a la educación y la Formación Profesional, la organización también ha expresado que se han convertido en «una asignatura pendiente», puesto que con los continuados adelantos de la tecnología y el aumento de la tasa de fracaso escolar, hacen mucho más importando el fomento del estudio. Corremos el riesgo que la digitalización y la inteligencia artificial expulse a muchas personas del mercado laboral. Es paradójico que teniendo una elevada tasa de paro haya tantas vacantes de puestos de trabajo.

Otra de las medidas que Foment ve imprescindible en calidad de mejora de la vida de las personas es el aumento de las pensiones. «Es inviable mantener el incremento del gasto en pensiones, incrementando constantemente las cotizaciones sociales de las empresas, de las más altas de Europa y que son un verdadero impuesto a la creación y mantenimiento de la ocupación», ha expresado Fomento del Trabajo en el comunicado.

La mejora del sector público, una asignatura pendiente

«La modernización del sector público es inaplazable», ha recalcado la patronal como uno de sus últimos requisitos al posible nuevo Govern. En este sentido, Foment ha explicado que hay que mejorar la eficiencia, evitar duplicidades y trámites absurdos. «Es imprescindible evaluar la eficiencia del gasto público y eliminar gastos inútiles. Así mismo, hay que incidir al profundizar más la colaboración público-privada», ha puesto de manifiesto el comunicado de la organización.