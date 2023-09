Sis de cada deu empreses a l’Estat es creen a Catalunya, Andalusia i Madrid

Catalunya és un dels territoris predilectes on crear una empresa. De fet, més de la meitat de les empreses que es va constituir a l’agost a tot l’Estat estaven repartides entre Catalunya, Madrid i Andalusia. En el conjunt estatal, però, la constitució de societats va augmentar un 12,7% a l’agost, fins a les 6.723 empreses, la qual cosa confirma vuit mesos consecutius d’increments l’any, segons el Col·legi de Registradors. Per territoris, a l’agost es van incrementar les constitucions sobretot a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, on van pujar un 80% sobre el mateix mes de l’any anterior; a Navarra, amb un 32,5% més; Galícia (+25,4%) i Extremadura (+25%).

Les ampliacions de capital van augmentar un 5,7% anual, destacant Madrid pel seu major volum, amb 650 ampliacions a l’agost, un 14,4% més que en el mateix mes de 2022, i Catalunya amb 468, un 11,4% menys. Per altra banda, es van registrar descensos a Cantàbria, on va caure un 42,6%, Astúries i Aragó, amb caigudes del 9,9% i 5,8%, respectivament. Globalment, es van incrementar més a Extremadura (+81,8%), Astúries (+70,8%), Balears (+60,9%) i Navarra (+58,3%). En canvi, van descendir més a La Rioja (-46,2%), Galícia (-13%) i Catalunya (-11,4%).

Els concursos de creditors cauen un 8,6%

Els concursos de creditors, a l’agost van ser 224, un 8,6% menys sobre el mateix mes del 2022, amb Catalunya i el País Valencià, presentant, conjuntament, més de la meitat dels concursos. En aquest sentit, doncs, les companyies catalanes aquest agost ha perdut molta més massa muscular que en altres territoris, tot i la constitució ha continuat sent una de les més altes de l’estat espanyol. Des del Col·legi de Registradors han recordat que la fi de la moratòria concursal va marcar la tendència real durant el segon semestre del 2022, que va suposar increments significatius, destacant un augment del 42,2% en el quart trimestre.