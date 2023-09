Sequera i poques reserves: la tempesta perfecta per a l’encariment de l’oli

En els últims mesos el preu de l’oli d’oliva s’ha encarit desproporcionadament. Concretament, segons les últimes dades de l’INE, l’IPC del sector es va disparar un 52,5% respecte del mateix mes del 2022, el que ha suposat la seva major pujada interanual en els últims 21 anys. Ara bé, a què és deguda aquesta enorme pujada dels preus que no entra dins la normalitat de la crisi inflacionària de l’últim any i mig? El president de la comissió agroalimentària de Pimec, David Coll, assegura que el principal problema de l’encariment de l’oli d’oliva és el fet que no hi ha prou producte per cobrir tota la demanda que està tenint el sector. En definitiva, afegeix, no hi ha prou estoc d’oli per continuar-lo venent al mateix preu que abans. Alerta, a més, que podria continuar augmentant en els pròxims mesos.

En aquest sentit, Coll recorda que la sequera ja va limitar molt la collita del 2022, i limitarà la d’aquest any. De fet, a principis d’agost Unió de Pagesos ja va xifrar en un 70% les pèrdues del sector. El responsable nacional del sector de l’oli de l’entitat, Jordi Pascual, assegura a Món Economia que la mitjana anual de producció d’oli a Catalunya hauria de situar-se al voltant de les 35.000 tones d’oli, però que enguany és possible que volti les 7.000 tones, perquè molts arbres no han pogut florir per la manca de pluges. Tot i això, Pascual estima que un cop es normalitzin les collites, el preu de l’oli tornarà a baixar a nivells semblants als que estem acostumats.

Coll també assegura que el preu que trobem actualment als supermercats per l’oli d’oliva no respon a l’especulació, tot lamentant que la producció ha disminuït considerablement i no hi ha més olives. De fet, Coll apunta que les plantacions amb reg, a causa de les mesures per la sequera, en molts casos no han pogut fer ni el reg de suport i serà una de les causes principals d’aquesta mala collita que ja avisava a l’agost Unió de Pagesos.

Des de la JARC, Joan Calam, cap sectorial d’Olivera i Fruita seca, apunta que ja fa mesos que noten aquest augment de preus, assegurant que la garrafa de 5 litres ja costava 40 euros a principis d’aquest any. A més, afegeix que durant la temporada del 2023 es farà oli només per a la campanya, i és difícil que sobri res, com sí que passava en anys anteriors. Alhora, assegura que en cap cas els agricultors estan guanyant més diners, ja que els costos han augmentat considerablement.

Tot i que consideren que tard o d’hora tornaran a caure els preus, tant Pascual com Calam apunten que el preu de l’oli d’oliva hauria de rondar entre els 7 i 8 euros per litre en anys bons per poder cobrir els costos de producció del producte. De fet, Pascual assegura que a Catalunya estem molt acostumats a comprar un oli d’oliva molt bo molt barat, però que per mantenir el sector caldria augmentar els preus. En aquest sentit, Coll es troba a mig camí, ja que creu que amb un preu més elevat moltes de les plantacions de secà que s’han abandonat els últims anys potser es podrien recuperar i ser rendibles.

Els supermercats noten canvi de tendència

Per part dels supermercats, el director general de la patronal CEDAC, Roger Gaspa, assenyala que a causa d’aquest encariment dels preus de l’oli d’oliva han detectat una caiguda de les vendes en els últims mesos. Per contra, també estan començant a notar com moltes llars s’estan començant a passar a altres tipus d’oli, com el de gira-sol.

Des del seu punt de vista, Gaspa considera que aquesta pujada de preus respon principalment a dos problemes: l’encariment en origen i la poca oferta comparada amb la demanda. Alhora, però, recorda que tots els supermercats sempre intenten mantenir els preus els més baixos possibles a causa de la gran competència que hi ha al sector. Finalment, Gaspa també alerta que moltes de les cadenes estan començant a posar anelles de seguretat a les ampolles per por a possibles robatoris organitzats.

Els usuaris reclamen explicacions

Per part dels consumidors, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), assegura que ja han denunciat aquest encariment al Ministeri d’Agricultura perquè volen explicacions sobre la pujada de preus. De fet, apunten que actualment l’oli d’oliva a l’estat és el més car de tot Europa.

És per això que l’OCU ha realitzat un estudi en 20 cadenes de supermercats d’Espanya, Portugal, França i Itàlia. Els resultats de l’estudi revelen que mentre que el preu del litre d’oli d’oliva verge extra de marca blanca a Espanya està pròxim als 9 euros per litre, a Portugal aquest mateix producte costa gairebé dos euros menys. Alhora, a França i Itàlia l’oli també és més barat que l’estat, amb preus de 7,95 i 8,21 euros de mitjana respectivament.