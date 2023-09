El MWC deixa 5.800 milions d’euros a Barcelona des del 2006

El Mobile World Congress ha deixat a Barcelona 5.800 milions d’euros d’ençà de la seva primera edició, l’any 2006. Així ho ha confirmat la patronal del sector mòbil que organitza l’esdeveniment, la GSMA, en un estudi presentat aquest mateix divendres de la mà de l’Ajuntament. Només enguany, al voltant de l’edició del 2023, l’entitat xifra en 461 milions d’euros la despesa a la ciutat. De cara al 2024 les expectatives són “molt bones”, segons ha declarat el CEO de la GSMA John Hoffman en un acte al Saló de Cent del consistori en què també ha participat l’alcalde Jaume Collboni. El 2023, assegura Hoffman, “ha superat per molt les estimacions” que la patronal havia fet pel que fa a la despesa acumulada a la capital del país.

Per altra banda, la contribució al mercat laboral del Mobile d’enguany s’ha tancat en 9.100 llocs de treball a temps parcial. En total, en les 17 edicions que el congrés porta actiu a Barcelona, s’haurien creat fins a 150.000 llocs de treball. L’estable creixement de la plantilla del saló, unit a la millora constant de l’impacte econòmic als comerços i establiments de la capital, confirmen, segons Hoffman, el “realment sòlid camí” que ciutat i Mobile han fet plegats des del 2006. “Barcelona és casa nostra”, celebra el conseller delegat.

Professionalització

Un dels aspectes en què el MWC ha guanyat en les darreres edicions és la presència de perfils encarregats de presa de decisions a algunes de les grans tecnològiques del planeta. Segons apunta Hoffman, durant l’edició del 2023, el 20% dels 88.500 assistents que va registrar el congrés van ser consellers delegats d’empreses, una xifra que apunta que “Barcelona és el lloc on cal ser per fer negocis” mentre se celebra el Mobile. Aquesta elevada activitat empresarial fa elevar les previsions per a l’edició del 2024, per a la que el CEO contempla superar el rècord del 2019. “Estem veient molt d’interès, per sobre de les projeccions que teníem”, declara Hoffman, tot reiterant la rellevància que s’hi apropin els dirigents correctes. “No només hem de mirar la gent que ve, sinó qui ve: responsables de companyies amb poder per prendre decisions”, reitera el directiu. Per la seva banda, Collboni ha lloat el MWC com un “èxit compartit” entre GSMA i ciutat. “Sens dubte ha marcat d’una forma molt clara quin és el model econòmic de la nostra ciutat”, argumenta el batlle, tot celebrant la connexió del congrés amb “empreses que generen llocs de treball estables i amb futur”.