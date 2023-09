El Bundesbank dispara les alarmes de la recessió a Alemanya

L’economia alemanya torna a fer un pas enrere. Segons les estimacions del banc central del país centreeuropeu, el Bundesbank, el PIB de la principal potència de la UE patirà una “lleugera contracció” durant el tercer trimestre. El mal resultat macroeconòmic de la federació arriba després d’un trimestre recessionista del que surt al juny arrossegant un clar estancament econòmic, amb creixement zero. Segons el banc central, el consum intern és el principal culpable de les males previsions. Tot i el pas enrere de la inflació i el baix atur, lamenta el regulador, “les famílies encara no s’animen a consumir”.

Diverses branques de l’economia, però, pateixen retrocessos durant el trimestre. Com constata el mateix Bundesbank, la producció industrial al país –un dels tradicionals puntals del progrés econòmic alemany– va patir un important batzac a l’estiu, tant en termes mensuals com trimestrals. A diferència del secundari català, impulsat durant la segona meitat de l’any per la potent recuperació del sector de l’automòbil, les manufactures alemanyes han estat ancorades per una fabricació de vehicles “considerablement afectada” pels encara elevats preus de l’energia i la mala salut de les cadenes de subministraments.

El preu de l’energia ha estat, de fet, el principal culpable del refredament de l’economia alemanya d’ençà de l’inici de la crisi. De fet, el repunt de l’electricitat ha disparat la inflació a l’agost un 0,5%, en un sentit similar al que succeeix a la resta de potències europees –a Catalunya, sense anar més lluny, els carburants han protagonitzat dues pujades consecutives–. Tot i que des del banc esperen que la interanual “es redueixi durant els pròxims mesos”, l’efecte dels elevats preus es notarà encara sobre el consum intern alemany.

Sortida per poc

L’economia alemanya va acumular a final del primer trimestre del 2023 dos períodes consecutius de “lleugers descensos” del PIB. La recessió tècnica, però, va ser curta, amb una “estabilització” a la primavera que va ancorar el creixement a zero. Tot i això, diverses entitats econòmiques del país apunten a una segona meitat de l’any complicada per a l’economia alemanya. Sense anar més lluny, l’Institut de Recerca Econòmica va augurar ja al juny que el primer mercat europeu tancarà el 2023 en negatiu. En cas de confirmar-se aquesta previsió, i amb les expectatives del Bundesbank, Alemanya tornaria a entrar en recessió a partir del desembre.