L’augment de l’ocupació en el turisme evidencia la recuperació del sector

El sector turístic català s’acomiada de l’estiu amb xifres rècord d’ocupació. Si bé és cert que el turisme a Catalunya ha tornat a la normalitat, l’augment dels treballadors en aquest sector és el factor de recuperació que més denota la capacitat de resiliència del motor de l’economia catalana. Només en el mes d’agost, els afiliats en aquest sector han arribat a la xifra de 316.369 treballadors, el que suposa un creixement del 4,2% en comparació al mateix període de l’any passat. La tendència, però, ve de més lluny. De fet, Catalunya liderava les dades d’ocupació del sector del turisme de l’Estat durant el segon trimestre. Entre l’abril i el juny d’enguany, el teixit empresarial del país va acumular 483.314 treballadors, un dels creixements més pronunciats de tot el territori.

El territori català és un dels màxims exponents turístics de l’estat espanyol. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), entre el gener i el juny, Catalunya va rebre 7,9 milions de turistes, un 30% més en termes interanuals. Aquestes xifres col·loquen el país en la primera posició de tot l’estat espanyol en nombre de visitants. És per això que en el moment de fer previsions de contractació per la temporada d’estiu, les companyies del sector no van escatimar en despeses. En aquest sentit, l’ocupació s’ha convertit en un dels punts més forts de l’hostaleria i la restauració, gairebé duplicant les plantilles en els mesos més forts per tal d’acollir la gran quantitat de turistes que han arribat al territori català.

Si ens centrem en xifres concretes, aquest passat mes d’agost, més de 310.000 treballadors s’estaven dedicant al turisme, una xifra que s’encadena a la del mes de juliol, quan el turisme a Catalunya comptava amb 487.388 professionals, substancialment per sobre de la comunitat autònoma de Madrid, amb 440.000 persones ocupades, i molt lluny de competidors directes com el País Valencià o les Canàries, que no van arribar a les 280.000 persones ocupades. Catalunya, doncs, es consolida com a un dels motors principals de l’estat espanyol en termes de turisme i lluny queden els conflictes en el sector arran de la pandèmia, on sector va quedar completament aturat.

L’evidència de la recuperació del turisme català

El sector turístic català -com la majoria del teixit empresarial del país- està conformat de petites i mitjanes empreses, és a dir, la base principal de l’economia del turisme es reparteix entre els petits empresaris. Aquest factor va fer que durant la pandèmia, l’aturada fos mortal per l’activitat de pràcticament totes les companyies que es dedicaven al turisme. A més, el fet que fossin empreses petites, va fer encara més complicada la seva supervivència. En l’Anuari Anual de la Pime que ha presentat Pimec aquest dilluns -que s’elabora a dos anys vista amb els balanços tancats del teixit empresarial del país- es pot comprovar com el sector hoteler i de la restauració de les pimes catalanes va patir grans pèrdues durant el 2020. En concret, el sector va tancar l’exercici anual amb pèrdues de 89.500 euros, una xifra que va desmuntar la principal potència de l’economia catalana. Les dades, però, van repuntar el 2021, quan el sector va aconseguir 30.000 euros de beneficis al final de l’exercici, una xifra que denotava certa recuperació, però que dista molt de les dades que s’auguren per enguany.

Pel que fa a l’ocupació, es va poder apreciar un petit creixement dels treballadors de les empreses catalanes dedicades a la restauració i l’hostaleria entre el 2020 i el 2021. En concret, el 2020 hi havia un total de 9.600 treballadors de petites i mitjanes empreses dedicades al sector. Després del confinament, el 2021, aquesta xifra havia pujat un 8,5%, arribant als 10.500 treballadors. Tot i això, les xifres d’ocupació per aquells anys pugen molt més si es quantifica tots els treballadors del sector, en aquest cas els que depenen d’empreses més grans. Així doncs, el 2020 hi havia un total de 228.662 treballadors -segons les dades de l’Idescat– mentre que el 2021, tot apunta que hi va haver un lleuger augment, però, l’organisme català encara no té les xifres d’aquell any publicades.

L’endeutament català repunta

Tot i que les dades d’ocupació confirmen la recuperació del sector, l’endeutament també va repuntar després de la pandèmia, sobretot en les petites i mitjanes empreses. Segons les dades de l’anuari, un 25% de les empreses catalanes pateixen un endeutament del 80% del seu passiu; una xifra elevada, però menor de la qual es registrava el 2008, durant la crisi financera. En aquella època, l’endeutament havia arribat a tocar el 90%. El cas concret de les pimes del sector turisme, que acaba sent significatiu i traduïble al gremi, ja que són un dels components principals del sector, l’estructura financera del teixit empresarial ha empitjorat després d’anys de reducció del passiu i inversions en recursos propis. En concret, el 2021, l’endeutament de l’hostaleria i la restauració va créixer un 4,6% en comparació a les xifres del 2020, en ple confinament.

Si bé és cert que la recuperació del sector ha estat més que provada, encara hi ha certa preocupació pel retorn de l’endeutament, sobretot en el cas de la petita i mitjana empresa, que té més dificultats a l’hora de retornar els préstecs pel seu capital menor. Tot i això, gràcies al fet que Catalunya s’ha convertit en la joia de la corona del turisme de l’Estat i un dels destins predilectes dels estrangers, el sector continua demostrant la seva resiliència.