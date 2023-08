El turisme català lidera el mercat laboral el segon trimestre

Catalunya lidera amb marge l’ocupació al sector turístic de l’Estat durant el segon trimestre. Entre l’abril i el juny d’enguany, el teixit empresarial del país ha acumulat 483.314 treballadors, un dels creixements més pronunciats de tot el territori. Segons dades de Turespaña facilitades pel ministeri d’Indústria, Catalunya se situa al capdavant dels territoris que concentren la majoria dels llocs de treball turístics espanyols. Segons l’agència pública, el país suma amb Balears, Canàries, Andalusia, el País Valencià i Madrid prop de tres quartes parts de tots els treballadors del sector del turisme durant el segon trimestre de l’any.

Només Madrid, però, tanca el trimestre amb una força de treball turística remotament propera a la catalana, amb uns 440.033 treballadors. Indrets més eminentment dedicats al sector com són les illes Canàries queden poc per sobre de la meitat del que comptabilitzen les empreses catalanes, uns 271.000 empleats; mentre que el País Valencià escala fins a la tercera posició amb prop de 280.000 treballadors. Pel que fa al creixement, crida l’atenció la variació trimestral del 40% que registra La Rioja. La segueixen Galícia i Balears, que volten un molt més regular 18% d’alça en la contractació.

Si s’observen les dades del conjunt de l’Estat, el Ministeri celebra una important millora respecte del 2019. Segons les dades de Turespaña, l’ocupació turística a l’Estat abasta els 2,8 milions de persones durant el període estudiat, i un de cada quatre nous contractes es signen al sector. D’aquesta manera, l’ocupació a les activitats vinculades al turisme creix més d’un 6% respecte del darrer estiu abans de la pandèmia, i un 5,4% si es compara amb el 2022. Amb tot, la taxa de desocupació de la indústria turística espanyola cau fins al 8,5, tres punts per sota del segon trimestre del ’19.

Qualitat a la contractació

L’efecte de la reforma laboral es comença a notar al sector turístic. Segons les dades de Turespaña, fins al 80,4% dels assalariats del sector comptaven durant el segon trimestre amb un contracte indefinit, el que suposa un increment interanual superior al 18%. En conseqüència, la taxa de temporalitat al sector cau cinc punts respecte del 2022, fins al 19,6% -una xifra cridanera en unes empreses tradicionalment molt donades a oferir contractes per temps limitat-. Per subsectors, el creixement de l’ocupació ha estat estable a totes les branques, amb una alça del 7,1% que s’aplica tant a l’oferta de bars i restaurants com als allotjaments. Les empreses de transport de viatgers registren un creixement de la contractació proper a l’11%. La nota negativa la posen les agències de viatges, un perfil empresarial especialment afectat per la crisi de preus. Segons Turespaña, l’increment de treballadors en aquests negocis s’ha quedat en el 0,4%.