Barcelona acollirà la primera fira internacional d’alta artesania

Catalunya acollirà la primera fira internacional dedicada a promoure l’alta artesania, la Contemporània High Craftmanship Barcelona, que se celebrarà del 28 al 30 de setembre al Palau de Pedralbes. Segons ha informat aquest dimecres el Govern de la Generalitat, aquesta fira s’organitzarà a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), integrat dins del Departament d’Empresa i Treball, juntament amb el gestor i curador cultural Le Département.

Segons el comunicat de l’executiu català a la fira hi participaran més de 130 professionals de l’artesania i la creació d’arreu del món. Durant els tres dies que durarà el certamen, aquests professionals presentaran les seves propostes basades en la innovació i la visió artística de l’artesania contemporània, mitjançant diferents tipus d’arts aplicades com la ceràmica, la joieria, la laca, el metall, el tèxtil, el vidre, el paper o la fusta. Cal apuntar que Contemporània s’adreçarà al gran públic català i serà d’accés gratuït.

Entre els professionals que vindran a Barcelona el pròxim setembre hi ha 12 guanyadors de prestigioses fires de joieria d’art a escala mundial, 23 artesans i artesanes representades per 3 galeries, 33 artistes de 5 col·lectius com Sudakas Chile, JORGC, Bound by Jewellery Czech Republic, A Circulation by Shangai China i Sichuan Fine Arts. A més, també es comptarà amb la presència de 26 professionals de 4 institucions internacionals d’artesania com són World Crafts Council Europe, Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), EOI – Fundesarte, World Crafts Council Africa. Segons ha informat el Govern, la selecció dels professionals ha estat realitzada per un consell cultural, i s’ha centrat en el significat i la història de cada artista, d’acord amb el criteri que una obra d’artesania és més que un objecte, és una expressió d’humanitat a través de l’art.

Tres eixos principals

Les obres presentades a Contemporània s’agruparan en tres grans eixos. En primer lloc, les obres seran un reflex de la vida quotidiana en la ment de l’artista, la seva identitat, els seus sentiments i la seva història personal. El segon eix serà la consciència sostenible. Dins del món de l’artesania, la sostenibilitat ha portat al desenvolupament d’obres trencadores que utilitzen materials i mitjans innovadors per a transmetre missatges contundents sobre qüestions com l’emergència climàtica o la justícia social. L’últim eix de Contemporània serà al voltant del que s’anomena l’artesania política, que pot actuar com a eina per a transformar les realitats polítiques i socials existents.

En paral·lel a aquesta exhibició, més de 240 professionals participaran en l’Off Contemporània, un circuit que comptarà amb exposicions a les millors galeries i espais artístics de la capital catalana. Així mateix, dins el marc del certamen, també tindrà lloc el III Congrés Professional d’Artesania impulsat pel CCAM i sota el títol “El món del luxe reivindica l’alta artesania. Prescriptors, mercats i connectors”.

En aquesta tercera edició, el congrés abordarà les interaccions entre el luxe i l’artesania, on el respecte a la tradició, la creativitat i la innovació són comunes. El món del luxe cerca, necessita i reivindica l’alta artesania, des del disseny, la moda, les experiències vivencials, l’aparadorisme, la gastronomia, els museus o la concepció d’espais comuns i domèstics. El Congrés comptarà amb ponències de professionals de la comunicació i empreses.