La creació d’empreses puja a Catalunya per sobre de la mitjana de l’Estat

Catalunya va crear durant el juliol 1.667 noves empreses, un 20,6% més que l’any anterior. Segons dades del col·legi de Registradors de la Propietat, el sector privat català creix a un ritme molt superior al del conjunt de l’Estat, que amb 8.326 empreses fundades només es va ampliar en un 15% en termes interanuals. En xifres absolutes, només Madrid va registrar més constitucions que Catalunya el setè mes de l’any, fins a les 1.959; si bé la seva millora any a any és molt més modesta, només d’un 16,1%. Així, el català és l’únic dels grans mercats de l’Estat que s’expandeix per sobre dels 20 punts. El País Valencià va tancar el mes amb 1.080 noves empreses, un 15% més que un any abans; mentre que Andalusia registra una alça del 12,4%, fins a les 1.352 empreses creades. El País Basc, per la seva banda, enceta el semestre amb 231 negocis nous, un limitat 1,3% més que en el mateix període de l’any anterior.

Catalunya apunta, d’aquesta manera, a un tercer trimestre alcista pel que fa a la creació de noves empreses. En el que portem de 2023, el país ja ha enllaçat sis mesos d’expansió, amb un increment de les obertures del 4,1% interanual entre el gener i el març i un salt superior al 10% de l’abril al juny. El país consolida d’aquesta manera la recuperació del creixement del seu sector privat després d’un 2022 complicat. Les tensions inflacionistes, els problemes geopolítics i la intensa pujada de tipus d’interès van fer que el mercat català encadenés tres trimestres consecutius -entre l’abril i el desembre de l’any passat- en negatiu, amb frenades en la constitució empresarial que van oscil·lar entre el 0,4 i el 7,4%. Cap territori de l’Estat ha aconseguit encadenar dos anys consecutius de creixements; i entorns com el navarrès o el murcià acumulen caigudes substancials, amb diversos trimestres per sota del -20%.

Taller d’una fàbrica a Catalunya / ACN

Retorn al capital

Més enllà de les constitucions, el país registra un més que sòlid increment de les ampliacions de capital. Els registradors confirmen que durant el juliol els increments de fons a les empreses catalanes van créixer un 19,5% en comparació amb l’any anterior. El setè mes de l’any trenca així la mala tendència que s’acumulava d’ençà del quart trimestre del curs passat. Catalunya ha encadenat en els darrers nou mesos davallades de les ampliacions superiors en ocasions al 3%. Aquest estiu, però, es consolida com un dels mercats que més ha finançat el seu sector privat. Si bé entorns més modestos, com el navarrès o l’extremeny, tanquen el mes amb increments més elevats, la comparativa amb els mercats homologables és molt favorable a les empreses catalanes. Madrid va acumular un 11,1% més d’ampliacions; mentre que el País Valencià va créixer en un 16,4%. El mercat basc, molt contingut durant el setè mes de l’any, només va veure incrementades aquestes operacions en un 1,3%.

Lleuger repunt dels concursos

La nota negativa la posen les convocatòries de concursos de creditors. Segons l’informe dels registradors, l’activitat concursal a Catalunya va ser un 4,5% més alta durant el juliol que un any abans, després de dos trimestres a la baixa per la bona capitalització de les empreses. En aquest cas, el país queda pitjor que el seu entorn: l’Estat ve veure els concursos caure un 5,8%; mentre que a mercats com el valencià o el madrileny també van retrocedir a ritmes elevats. Tant a Andalusia com al País Basc, aquests procediments van tancar el mes en positiu -molt més que a Catalunya, de fet; amb un 26,3% i un 31,3% d’alça respectiva-.