Les exportacions xineses registren la caiguda més gran des de la pandèmia

La Xina va registrar exportacions per valor de 256.252 milions d’euros durant el mes de juliol. Això suposa una caiguda interanual del 12,4%, el tercer mes consecutiu de reduccions i la caiguda més gran des de febrer de 2020, coincidint amb l’esclat de la pandèmia de covid-19, segons les últimes informacions de l’Administració General de Duanes de la Xina. D’una manera similar s’han comportat les importacions de la Xina, que durant el setè mes de l’any van sumar un valor total de 182.950 milions d’euros, xifra que representa una caiguda del 12,4% en comparació amb el mateix mes de 2022. En general, el volum dels intercanvis comercials de la Xina el mes de juliol va assolir un valor de 439.202 milions d’euros, un 13,6% per sota del registrat en el mateix mes de 2022.

Per destinacions, el gegant asiàtic va reduir un 20,6% anual les seves exportacions a la Unió Europea durant el juliol, fins als 38.544 milions d’euros, mentre que les importacions van sumar 21.176 milions d’euros, un 3% menys. En el cas dels Estats Units, les exportacions xineses van disminuir un 23%, fins a 38.483 milions d’euros i les importacions van caure un 11,2%, fins a 10.922 milions d’euros. Així mateix, les vendes de la Xina a Rússia augmentar al juliol un 51,8% anual, fins als 9.349 milions d’euros, mentre que les importacions des de Rússia van disminuir un 8%, fins als 8.374 milions d’euros.

Caiguda de preus

“Les exportacions xineses es van contreure al juliol al màxim des del començament de la pandèmia”, ha destacat Julian Evans-Pritchard, economista cap per a la Xina de Capital Economics. A més, ha subratllat que les caigudes recents reflecteixen principalment preus més baixos que volums, que encara estan molt per sobre de la seva tendència prèvia a la pandèmia.

No obstant això, l’expert ha reconegut que no confia que aquesta fortalesa en volum se sostingui, donada l’evidència que la demanda mundial de béns està retrocedint a mesura que desapareixen les distorsions provocades per la pandèmia i l’enduriment de la política monetària mundial. A més, cal apuntar que la demanda interna també s’ha suavitzat recentment.

D’aquesta manera, de cara al futur la consultora espera que les exportacions disminueixin encara més en els pròxims mesos abans de tocar fons cap a finals d’any. Això es deu perquè les perspectives a curt termini per a la despesa dels consumidors en les economies desenvolupades continuen sent desafiadores, i diversos països encara corren el risc de patir lleus recessions a finals d’aquest de 2023. Per contra, Evans-Pritchard confia que és probable que les importacions recuperin terreny en els pròxims mesos impulsades per la despesa en infraestructura xinesa juntament amb la recuperació en curs dels viatges internacionals cap a i des de la Xina.