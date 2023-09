Una empresa americana inverteix milions per ampliar la planta de Martorelles

La multinacional nord-americana Hyperion ha invertit 9 milions d’euros en l’ampliació de la seva planta de Martorelles, la més gran del grup a escala global. Amb aquesta injecció de diners, la companyia aconseguirà posicionar-se a Catalunya i crearà més llocs de treball per a la gent de Martorelles. Amb fins a 16.900 metres quadrats de superfície total, l’empresa espera mantenir aquesta infraestructura com la més gran de tot el món. A més, l’ampliació servirà per relocalitzar part del negoci. Hyperion es va traslladar a Martorelles el 2007, després d’arribar a Catalunya en 1977 amb la compra de l’empresa Bonastre, situada a Caldes de Montbui (Barcelona).

La companyia americana del sector metal·lúrgic ha anunciat que ampliarà les seves instal·lacions amb una injecció d’aproximadament nou milions d’euros, la qual cosa permetrà contractar a pràcticament una vintena de nous treballadors. En concret, el canvi de mida de l’empresa s’ha fet per poder-hi incloure la producció d’eines per a components per a la construcció, una línia que fins ara s’ubicava a Suècia. Els 20 llocs nous de treball s’afegiran als 375 empleats actuals que té a Martorelles. Per aquest projecte, l’empresa nord-americana ha comptat amb el suport del Govern per mitjà d’Acció. Amb el projecte d’expansió, Hyperion afegeix 5.250 metres quadrats als 11.650 amb què comptava fins al moment.

Una aposta per la sostenibilitat

En unes declaracions, el CEO de Hyperion, Ron Voigt, ha dit que la decisió d’invertir a Martorelles respon al suport de la Generalitat, que veu extraordinari, i al rendiment de la planta: “Treballem cada dia per a construir el que denomina un Hyperion per als pròxims 100 anys”. Per altra banda, el conseller delegat d’Acció, Albert Castellanos, ha assenyalat que l’ampliació “és molt rellevant i un clar exemple d’inversió que reindustrialitza Catalunya”. A més, Castellanos ha alineat l’enfocament del grup -que ha descrit com basat en la sostenibilitat i l’economia circular- amb “les principals prioritats” de l’Executiu català.