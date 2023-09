El Banc d’Espanya assumeix la fi de les pujades de tipus d’interès

El Banc d’Espanya s’afegeix a les veus financeres europees que apunten a la fi de les pujades de tipus d’interès. El governador del banc, Pablo Hernández de Cos, considera que el nivell de tipus actual, si es manté durant “un temps prou llarg”, aconseguirà doblegar la inflació fins al 2%, el nivell objectiu del BCE. L’enduriment monetari implementat per Frankfurt, segons De Cos, ha estat “ràpida i intensa” per controlar l’espiral de preus –el nivell de tipus, cal recordar, era negatiu a finals del 2021, i ha escalat en menys de dos anys fins al 4,5%–.

En aquest sentit, De Cos justifica les decisions del consell de govern del BCE adduint que la Unió monetària “no es pot permetre una inflació persistent i elevada”. Davant les nombroses alertes de diversos organismes econòmics d’una desacceleració excessiva, el governador defensa que “els beneficis a llarg termini de retallar la inflació compensen amb escreix” el batzac econòmic a curt termini de la contracció del consum via tipus. Sobre aquesta anàlisi, De Cos ha sostingut la visió d’haver assolit el punt d’equilibri –un diagnòstic que, assegura, comparteix amb “la majoria d’analistes i mercats financers” al continent–.

Imatge de la seu del BCE / Europa Press

Lenta transmissió

S’ha arribat al punt d’equilibri, val a dir, encara amb unes xifres inflacionistes molt elevades a la Unió Europea. Si bé Catalunya ja volta el tipus objectiu, mercats com l’alemany superen encara el 5%, mentre que França se situa per sobre del 4%. Al conjunt de la Zona Euro, l’índex de preus es manté al 5,2%, la dada més baixa de la sèrie històrica, però encara molt llunyana als dos punts que Frankfurt es marca com a horitzó.

La lenta caiguda de la inflació, segons De Cos, respon que la transmissió de les mesures d’enduriment monetari –el trasllat a l’economia real dels efectes de la caiguda de tipus– roman encara, en bona part, pendent. Els efectes dels tipus d’interès, de fet, estan saltant “amb força” a les tendències econòmiques; a un ritme, de fet, “superior” al de cicles anteriors. Així, les expectatives apunten a una moderació completa de l’espiral inflacionista a Europa s’espera per al 2025, quan els experts del Banc Central Europeu projecten un índex de preus de consum del 2,1%.