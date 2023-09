Santacreu guanya a l’independentisme les eleccions a la Cambra de Barcelona

L’independentisme perd la Cambra de Comerç de Barcelona, una de les seves grans victòries institucionals dels darrers anys. Va d’Empresa, la candidatura liderada per l’exCEO de DKV Josep Santacreu, s’ha imposat als comicis de la corporació. La llista de Santacreu recuperava alguns dels candidats que van perdre les eleccions contra eines ara fa quatre anys, com ara la immobiliària Colonial que va concórrer de la mà de Carles Tusquets. D’aquesta manera, les grans empreses recuperen la Cambra que van perdre en les darreres eleccions, quan el llarg mandat del president Miquel Valls va deixar pas a la presidència de Joan Canadell. Ho han fet, a més, malgrat una participació molt més elevada que la que acostumava a acompanyar els seus governs a la Cambra -un factor que des d’Eines, durant la campanya, consideraven favorable al seu projecte-. Segons va fer públic el passat dimarts el departament d’Empresa, fins a 12.666 empreses va participar a les votacions telemàtiques, poc més del 2,6% del cens. Els resultats, val a dir, romanen subjectes a confirmació per part de la Junta Electoral Central, en una nova reunió que s’hauria de produir abans del pròxim 2 d’octubre.

Segons ha comunicat el secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, la participació final als comicis a la Cambra de Comerç de Barcelona 13.713 electors, un 2,8% del cens, que consta de més de 491.000 empreses. Pel que fa als vots emesos, ha superat les xifres d’ara fa quatre anys, amb més de 21.000 sufragis comptabilitzats. Val recordar que, pel format de les eleccions camerals, una empresa pot comptar amb més d’un vot, ja sigui perquè l’epígraf on participa compta amb més d’una vocalia o perquè participa de més d’un epígraf.

El logo de la Cambra de Comerç de Barcelona a la seu de Diagonal / Cambra de Comerç

Recompte total

Segons el recompte total fet públic pel secretari Albert Castellanos, el repartiment final d’escons ha assignat 21 vocalies a Eines de País -Un pas més; 26 a Va d’Empresa i cinc a empreses independents. Val a dir que d’aquestes cinc independents, en destaquen tres de les que Santacreu considerava firmes “de confiança”; aquelles contra les que va decidir no presentar cap candidat. Es tracta de Banc Sabadell, Saba i Promoció Hotelera Layetana. Tot i això, cal apuntar que tant el banc com l’empresa d’aparcaments han declarat sovint no estar vinculats a cap candidatura, i presentar-se exclusivament per representar el seu sector.

Eines no tanca les portes

Segons ha declarat la fins ara presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona Mònica Roca, des d’Eines no tanquen la porta a construir una majoria alternativa al ple. 26 vocalies, assegura, “no son majoria”. Per tant, des de la llista independentista s’emplacen a buscar suport entre les cinc independents i els sis vots patronals. Entre les empreses que no anaven adherides a cap llista, Eines reconeix “bones relacions” amb alguns d’ells. En aquest sentit, Roca apunta que “buscaran pactes amb tothom que vulgui parlar”, inclosos membres de la candidatura de Santacreu. Per la manca de les dues cadires de plata, la majoria es construeix amb 30 membres del ple. Per tant, Eines necessitaria atreure fins a nou vots de fora de la seva llista; pels només quatre que necessita Santacreu.

Guanys i pèrdues

Dins d’Eines de País, i segons ha confirmat Castellanos, s’ha quedat fora del plenari l’expresident Joan Canadell, que ha perdut de la mà de l’empresa Ictineu Submarins la seva vocalia contra Fico Cables, una de les empreses més destacades de la candidatura de Josep Santacreu. Canadell va arrabassar la presidència de la Cambra a Miquel Valls el 2019, un càrrec que va ocupar fins que va fer el salt al Parlament amb Junts per Catalunya. També s’ha quedat fora la xef i restauradora Ada Parellada, que es presentava amb l’empresa BCN Rossellon. Més cridanera encara és la derrota de Parlem Telecom, que presentava el seu CEO Ernest Pérez-Mas. La firma de telecomunicacions ha perdut contra la gran empresa Saba Aparcaments, presidida per Salvador Alemany. Tampoc no ha entrat la cadena de supermercats Bon Preu, que es presentava de manera independent, i sí que va aconseguir escó ara fa quatre anys de la mà del seu cofundador i director general, Joan Font. Sí que s’han fet amb els seus escons Roca, de la mà d’Isardsat; així com el fins ara vicepresident Toni Fitó, que ocupa el seu escó de la mà de Pere Quart. També ho ha fet Xavier Sunyer, un dels homes forts de Roca, que s’ha imposat amb Balneario Termas Victoria, SL; així com Arriska, la productora de l’actor Joel Joan, que ha guanyat l’escó a Focus.

Entre els derrotats principals de la llista de Va d’Empresa, consten noms com la Immobiliària Colonial, una de les firmes que van treure la seva seu de Catalunya arran del referèndum del 2017. Tampoc no ha aconseguit el seu escó Àlex Goñi, vicepresident de Pimec i representant del gremi de peixaters, dins el sector comercial. No ha aconseguit escó, per la seva banda, Enric Jové, CEO de McCann i cervell de la campanya de Santacreu; que es presentava sota el paraigua del mitjà 2Playbook. Sí que ha assolit la vocalia el líder de la llista, Josep Santacreu, que es presentava amb la Fundació Privada Finestrelles; així com Josep Ametller, CEO de Casa Ametller. Un dels que s’han afegit recentment a l’ull mediàtic, el taxista Olivier Contel, referent de l’agrupació Élite Taxi, també ha aconseguit la seva vocalia per sobre del candidat d’Eines Ricard Tomàs.

Les patronals, el següent actor

Més enllà de les 52 vocalies a sufragi, el plenari comptarà amb sis representants patronals, acordats entre Foment del Treball i Pimec. Des d’Eines de País s’ha acusat al final de la campanya de “favoritisme” per part de la patronal de les pimes; així com de “voler controlar la Cambra de Comerç”. Unes acusacions que des de Pimec han negat categòricament, tot assegurant que “no participen de les eleccions de la Cambra perquè ja en formen part”. El president Antoni Cañete, de fet, ha felicitat a una piulada “totes les empreses guanyadores, especialment les associades a Pimec”. Pel que fa a Foment, la candidatura independentista ha lloat la seva “exquisida neutralitat” durant el procés. Val destacar la bona relació que mantenen Roca i el president de la gran patronal catalana, Josep Sánchez Llibre. El seu vot és encara una incògnita, si bé se les assumeix molt més properes al projecte de Santacreu. La resolució de tot plegat, a mitjans de novembre, amb la constitució del nou plenari de la primera Cambra de Comerç del país.