El Govern, a través d’ACCIÓ, ha anunciat que invertirà un total de 2 milions d’euros per a l’impuls de startups tecnològiques i deeptech. Es tracta d’una nova convocatòria dels ajuts Startup Capital, que enguany s’han concedit a 20 empreses emergents que rebran ajuts directes de fins a 100.000 euros cadascuna per finançar les fases inicials dels seus projectes, les més crítiques.

Aquestes empreses emergents basen els seus productes i serveis en coneixements científics i tecnològics resultat de processos de recerca i desenvolupament que tenen un potencial transformador. Les companyies en qüestió es dediquen majoritàriament a àmbits tecnològics com la salut del futur (35%), la salut digital (25%), la manufactura avançada (20%), la digitalització (10%) i les solucions per al planeta del futur (10%).

Aquestes ajudes Startup Capital es dirigeixen a empreses emergents de base tecnològica amb menys de divuit mesos de vida, fundades per emprenedors que controlin la major part del seu capital i que, fins a la sol·licitud de l’ajut, no hagin rebut un finançament previ superior als 250.000 euros. Específicament, l’ajut consta de 99.000 euros que s’han de destinar a despeses de personal, de sol·licitud o manteniment de patents, de material o d’equipament, o a la contractació de serveis. A més de 1.000 euros per a l’obtenció d’assessorament d’un mentor acreditat per ACCIÓ.

Nou programa de formació

D’altra banda, el programa Startup Capital inclou per primer cop un nou programa de formació, el Deeptech Bootcamp, organitzat en tres blocs: management, product market fit i finançament. Aquest nou programa s’emmarca en l’acompanyament que ofereix ACCIÓ a les startups beneficiàries de l’ajut per connectar-les i ajudar-les a validar la seva proposta de valor per trobar nou finançament.

Des de la primera convocatòria d’aquests ajuts l’any 2017 el Govern ha donat suport a 152 empreses emergents catalanes per impulsar el seu creixement. En el conjunt de les convocatòries, el programa ha destinat 12,4 milions d’euros en ajuts per impulsar el creixement d’aquestes startups Precisament, el darrer any l’Startup Capital va augmentar la seva dotació passant d’ajuts de 75.000 a 100.000 euros per empresa, coincidint amb un canvi d’enfocament del programa per centrar-se específicament en l’impuls de startups.

Quines són les startups seleccionades?