El president de Renfe, Raül Blanco, ha assegurat aquest dijous que no hi ha diferència territorial entre les inversions en Rodalies a Catalunya i Madrid, ja que “la inversió en trens i estacions és molt similar”. En aquest sentit, Blanco ha explicat que des que és president de Renfe, “la Generalitat de Catalunya, titular del servei de Rodalies, no m’ha convocat a cap reunió” i ha afegit que “la voluntat de Renfe és sempre dialogar al servei del titular i dels usuaris”. També ha recordat que “segons un índex elaborat per la Comissió Europea, Catalunya és la quarta regió de 240 en competitivitat ferroviària” i ha afegit que “la puntualitat mitjana de Rodalies és del 93%, per davant de ciutats com Londres o Lisboa”.

A més, el president de Renfe ha assegurat que “Catalunya és peça fonamental per a Renfe, amb un compromís d’inversions molt important en xarxa i trens que s’anirà visualitzant en els pròxims anys”. Per defensar aquesta frase ha recordat que del “dels 4.600 milions d’euros d’inversió previstos al Pla de Rodalies 2.300 estan ja en execució” i ha destacat que a partir del 2025 els trens a Catalunya rebran una gran renovació amb la incorporació “de la flota de trens de Rodalies, que seran d’alta capacitat”. En aquest sentit, Blanco ha afegit que la construcció d’aquests nous trens té una gran impacta industrial a Catalunya “amb una inversió de 1.700 milions que garanteix 725 llocs de feina durant els sis anys” a la planta d’Alstom de Santa Perpètua de Mogoda.

Internacionalització

En el dia que Renfe ha iniciat la primera operació en solitari a l’estranger amb una nova connexió AVE entre Barcelona i Lió, el president de Renfe ha destacat que un dels eixos fonamentals de la companyia és la “internacionalització cap a mercats propers, començant per França”. Blanco també ha explicat que “el 28 de juliol es posarà en funcionament el trajecte Madrid-Barcelona-Marsella” i ha apuntat que “treballem per arribar a París el 2024”. El president de Renfe ha volgut valorar els projectes en l’àmbit internacional com l’AVE de Medina-la Meca a l’Aràbia Saudita o el Leo Express a la República Txeca i ha afegit que “estudiem noves connexions transfrontereres amb França, així com la possibilitat d’operar serveis regionals i línies d’alta velocitat en altres països europeus”. En aquesta línia, Raül Blanco ha demanat “reciprocitat” a França i Itàlia per operar en línies d’alta velocitat “amb les mateixes facilitats que SNCF i Trenitalia tenen a Espanya”.

Imatge del president de Renfe, Raül Blanco, durant la seva visita al Col·legi d’Economistes de Catalunya / CEC

Transport de mercaderies

Consultat pel transport de mercaderies per ferrocarril a Espanya, el president de Renfe ha admès que “és baix” i ha demanat una “reflexió general” per fer que “el transport ferroviari sigui més competitiu davant del transport per carretera, guanyant en multi modalitat”. Preguntat per si la infraestructura ferroviària pot col·lapsar-se en alguns punts, Blanco ha afirmat que “les infraestructures depenen d’Adif” però ha apuntat que “en el corredor d’alta velocitat estem arribant a uns nivells d’eficiència molt alts que es poden traslladar en altres punts”.

Finalment, preguntat per la recuperació dels trens nocturns que connectaven Barcelona amb altres ciutats europees, el president de Renfe ha assegurat que “econòmicament no són rendibles i només podran tornar a funcionar si s’inclouen com a servei públic, ja que les operadores hem de poder cobrir com a mínim els costos de producció”.