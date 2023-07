El taxi exigeix sancions contra la “brossa i mala praxi” al sector

Els taxistes tornen a la càrrega contra les pràctiques fraudulentes al seu sector. Segons el portaveu d’Élite Taxi Tito Álvarez, tot i els controls, romanen a la ciutat serveis que apliquen tarifes excessives als usuaris, especialment durant la nit. Segons l’entitat, “hi ha VTCs que cobren més de 100 euros per fer trajectes a la ciutat“. Tot i el focus en les plataformes, des de l’entitat reiteren també la seva crítica a Free Now, així com alguns taxistes independents que apliquen aquestes ràtios. “No podem permetre que mitjançant les aplicacions ens emplenin el sector de brossa i mala praxi”, critiquen.

Inacció empresarial

De fet, segons Élite Taxi, fins al 90% dels conductors que apliquen aquestes tarifes excessives “porten l’enganxina de Free Now”. En aquest sentit, acusen l’empresa de “no fer res i mantenir-los dins l’app” tot les clares irregularitats. També lamenten que certs conductors dins les plataformes VTC “apaguin l’aplicació” per elevar les taxes que cobren als usuaris que demanen el seu servei.

Un taút durant les protestes contra les plataformes / EP

Atacar els infractors

Per solucionar aquesta escletxa al servei, des d’Élite Taxi exigeixen “més inspecció, control i sancions” per acabar amb una praxi que qualifiquen de “pirateria i estafa”. En aquest sentit, traslladen la responsabilitat a l’Institut Metropolità del Taxi, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra per controlar la situació. La mala praxi de certs actors dins el col·lectiu, asseguren, “taca” la imatge del sector, així com la de la ciutat.

Tot i això, des de l’entitat detecten una certa “impunitat” per a qui “estafa” els usuaris. En aquest sentit, i davant la inacció que denuncien per part de les autoritats, des d’Élite Taxi asseguren que prendran la iniciativa per fer fora del mercat els elements que hi fan mal. “Cal acabar amb aquesta xacra entre tots, o si no ho farem nosaltres”, etziben, si bé encara no ha concretat les mobilitzacions que preparen contra la “pirateria” dins el mateix sector.