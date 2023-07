El BCE esbronca la banca espanyola per la manca de capital

Els bancs espanyols són els menys solvents de l’Eurozona segons els seus nivells de capital. Tal com ha confirmat l’organisme supervisor del Banc Central Europeu, la ràtio de capital CET1 dels 10 bancs de l’Estat inclosos entre les 111 grans entitats comunitàries va ser durant el primer trimestre d’un 12,71%, prop de tres punts per sota de la mitjana, que s’ha situat en el 15,53%. Així, confirma que la banca de l’Estat és la que compta amb menys capital sobre els seus actius ponderats per risc.

Les anàlisis del BCE revelen que la banca espanyola queda per darrere de gairebé tots els seus competidors directes en capitalització. Fins i tot la malmesa banca grega disposa de més capital sobre els seus actius que l’espanyola, amb una ràtio CET1 del 13,77%. També els portuguesos han registrat un millor resultat, del 14,86%, més de dos punts per sobre de l’Estat. Més lluny encara queden mercats financers comparables com Alemanya o França, ambdós per sobre del 16%, així com Itàlia, que frega la mitjana comunitària amb un 15,53%.

La rendibilitat no és un problema

Tot i la mala relació entre capital i actius, els bancs espanyols són dels més rendibles de la comunitat. La rendibilitat financera dels 10 grans bancs de l’Estat, segons el BCE, s’eleva fins a l’11,34%, gairebé dos punts per sobre de la mitjana de la zona de l’euro (9,56%). Mercats com el francès o l’alemany queden lluny fins i tot del 10%. Entre les economies comparables, només els gegants financers italians superen els espanyols quant a retorn sobre capital, amb un RoE del 13,13%, apunta el regulador monetari.

Préstecs dubtosos

Si bé la banca espanyola se situa en una millor posició de risc que en altres moments d’incertesa econòmica, la proporció d’actius dubtosos també se situa en nivells molt més elevats que els de la resta d’Europa. Segons el BCE, la proporció de préstecs NPL de les entitats espanyoles s’eleva fins al 3,20%, prop d’un punt per sobre de la mitjana comunitària. En aquest cas, però, tant Grècia com Portugal pateixen més risc que l’Estat, amb una ràtio d’actius dubtosos del 5,89% i el 3,93% respectivament.