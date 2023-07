El Consorci presenta la primera incubadora de logística 4.0 de l’Estat

La tecnologia s’ha apoderat de gran part de la nostra rutina i en un dels sectors on realment ha canviat el paradigma és en la logística. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha presentat la primera incubadora d’Espanya dedicada a la Logística 4.0. El consorci ha liderat aquest projecte amb el suport de la Fundación Incyde i els Fons Europeus FEDER. Actualment, ja compta amb 30 start-ups que desenvolupen les tecnologies més capdavanteres i ofereixen solucions, serveis i productes innovadors, enfocats en l’àmbit de la cadena de valor del sector logístic. “La logística va fer funcionar el planeta durant la pandèmia”, ha afirmat Pere Navarro, delegat especial del Govern al CZFB, durant l’acte de presentació.

L’eficàcia, sostenibilitat i millora de la cadena de producció de la logística són alguns dels grans reptes als quals s’enfrontaran les empreses del projecte. Aquest programa d’incubació té diferents focus en tecnologies emergents dins la logística 4.0, com són la impressió 3D, la robòtica i els magatzems automatitzats per optimitzar els processos, la Internet de les Coses (IoT), el Big Data per convertir les dades en insights de negoci, l’última milla (un element clau en el comerç electrònic); a més de la intel·ligència artificial (IA) o la logística verda. Blanca Sorigué, directora del CZFB, ha afegit que, “aquesta plataforma neix amb l’objectiu d’oferir serveis al col·lectiu empresarial, científic i tecnològic, per afegir valor, tant als productes com als processos, en els diferents àmbits de la logística”.

El repte de la logística catalana

Els principals reptes que afronta aquest programa són els de millorar l’eficiència i la versatilitat dels processos productius, incentivar la innovació i desenvolupar el talent especialitzat, reorientar i diversificar alguns dels subsectors de la logística; així com, impulsar i internacionalitzar les iniciatives incubades. De fet, Javier Collado, director general de la Fundación INCYDE, ha explicat que “la Incubadora Logística 4.0 és una nova baula dins de la cadena de valor que des d’INCYDE hem creat per al creixement dels emprenedors i les empreses”.

La llista de les 30 start-ups incubades