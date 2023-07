El Govern reclama 1.700 milions a l’Estat per la rebaixa d’impostos unilateral

La consellera d’Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, ha anunciat aquest dimecres que han presentat una reclamació al govern espanyol per un import de 1.700 milions d’euros. Aquesta quantitat és la que el Govern creu adient, ja que equival a aquells beneficis que no ha percebut per les rebaixes fiscals “unilaterals”, és a dir, la baixada d’impostos imposada de l’Estat. Una situació, que segons ha afirmat la mateixa consellera, ha perjudicat la recaptació a Catalunya. En declaracions a la premsa, Mas ha detallat que aquesta quantitat “s’hauria de liquidar” en els pròxims tres anys i que, de cara a aquest mateix mes de juliol, ja s’haurien d’abonar a Generalitat 172 milions del 2021, mentre que el 2024 afirma que els corresponen 642 milions del 2022 i, el 2025, 862 milions del 2023.

El govern espanyol va abaixar els impostos de manera generalitzada, una situació que la Generalitat ha assegurat que no ha estat beneficiosa per les institucions catalanes, ja que ha provocat la desestabilització del dèficit català. El Govern situa entre les principals rebaixes fiscals que els afecten la de l’impost especial sobre electricitat, que en 2021 va passar del 5,11% al 0,5%, i la de l’IVA aplicat a l’electricitat, que va baixar del 21% al 10% en 2021 i del 10% al 5% el 2022. Mas ha relatat que aquests canvis tenen un impacte recaptatori per al Govern, que “en teoria” rep el 50% de l’IVA i el 100% dels impostos especials, i ha criticat que la decisió de modificar-los no passés pel Consell de Política Fiscal i Financera.

Els impostos extraordinaris “per compensar”

Per a la consellera, l’Estat ha “pogut compensar” la caiguda de la recaptació amb la creació d’impostos extraordinaris, com l’impost extraordinari a la banca i a les empreses energètiques, una capacitat que assegura que les comunitats autònomes no tenen. “Observem una tendència de recentralització de part dels ingressos”, ha afirmat la consellera, i ha argumentat que, en els últims deu anys, els ingressos de l’Administració central han crescut un 90%, mentre que els ingressos de les CC.AA. ho han fet en un 40%.