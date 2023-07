El Barça escull Parlem com a nou proveïdor i abandona Telefónica

L’operador català Parlem Telecom ha aconseguit apoderar-se del control de les telecomunicacions i línies de servei del Barça. Així ho ha avançat el diari ARA aquest dimecres, on ha especificat que el club blaugrana ha decidit abandonar el seu contracte amb Telefónica i apostar per l’empresa catalana líder en les telecomunicacions. D’aquesta manera, doncs, la companyia de Catalunya ha guanyat el concurs desbancant l’empresa madrilenya. Aquest canvi afectarà el voltant de 700 línies de telefonia mòbil dels serveis del club. A tot això cal sumar-li el servei de comunicacions de mòbils corporatius del Barça i les seves entitats associades. D’aquesta manera, es tracta de donar cobertura a tot el que estigui vinculat amb telecomunicacions.

Tot i que no han transcendit les bases concretes del concurs, Parlem ha acabat enduent-se la victòria per davant de Telefónica que no només no s’ha endut la victòria sinó que ha perdut el Barça, ja que era el seu client fins ara. D’aquesta manera, Parlem continua integrant-se en el món de l’esport català, ja que el primer pas fou gestionar les telecomunicacions del Girona Futbol Club.

Parlem conquista el Barça, però perd el Govern

No és la primera vegada que Parlem aspira a emportar-se una gran companyia o institució pel seu negoci. Ja hi va haver un primer concurs que l’empresa va perdre davant de Telefonica, tot i que aquesta vegada va ser per portar el servei de telefonia mòbil, cable i internet de la Generalitat de Catalunya, una situació que va enfadar molt al CEO de la companyia, Ernest Pérez-Mas, qui va assegurar que la decisió no havia tingut en compte el territori ni les necessitats socials. En aquest sentit, Pérez-Mas defensava que es va presentar amb una aliança amb Euskaltel i Telecomunicacions Garrotxa, i va lamentar que el concurs s’hagués dividit en dues parts, però que igualment hagués anat a parar a les mans de Telefónica, que ja tenia el servei.