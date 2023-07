El Barça escoge Parlem como nuevo proveedor y abandona Telefónica

El operador catalán Parlem Telecom ha conseguido apoderarse del control de las telecomunicaciones y líneas de servicio del Barça. Así lo ha avanzado lo diario AHORA este miércoles, donde ha especificado que el club azulgrana ha decidido abandonar su contrato con Telefónica y apostar por la empresa catalana líder en las telecomunicaciones. De este modo, pues, la compañía de Cataluña ha ganado el concurso desbancando la empresa madrileña. Este cambio afectará el cercando de 700 líneas de telefonía móvil de los servicios del club. A todo esto hay que sumarle el servicio de comunicaciones de móviles corporativos del Barça y sus entidades asociadas. De este modo, se trata de dar cobertura a todo el que esté vinculado con telecomunicaciones.

A pesar de que no han transcendido las bases concretas del concurso, Parlem ha acabado llevándose la victoria por ante Telefónica que no solo no se ha llevado la victoria sino que ha perdido el Barça, puesto que era su cliente hasta ahora. De este modo, Parlem continúa integrándose en el mundo del deporte catalán, puesto que el primer paso fue gestionar las telecomunicaciones del Girona Fútbol Club.

Parlem conquista el Barça, pero pierde el Gobierno

No es la primera vez que Parlem aspira a llevarse una gran compañía o institución por su negocio. Ya hubo un primer concurso que la empresa perdió ante Telefonica, a pesar de que esta vez fue para llevar el servicio de telefonía móvil, cable e internet de la Generalitat de Cataluña, una situación que enfadó mucho al CEO de la compañía, Ernest Pérez-Mas, quien aseguró que la decisión no había tenido en cuenta el territorio ni las necesidades sociales. En este sentido, Pérez-Mas defendía que se presentó con una alianza con Euskaltel y Telecomunicaciones Garrotxa, y lamentó que el concurso se hubiera dividido en dos partes, pero que igualmente hubiera ido a parar a manos de Telefónica, que ya tenía el servicio.