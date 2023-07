Parlem augmenta un 48% el creixement, amb una facturació de 24 milions

Parlem Telecom ha facturat 24 milions d’euros el primer semestre de l’any, el que equival a un augment del 48% en el seu creixement. Així ho ha confirmat la companyia de telecomunicacions catalana aquest dijous en un comunicat. Si bé és cert que Parlem ha assolit sempre un bon ritme de creixement empresarial, és la primera vegada que la companyia arriba a obtenir una Ebdita en positiu. Tal com ha anunciat el mateix CEO i fundador de l’empresa, Ernest Pérez-Mas les xifres semestrals els situen en una “molt bona posició” dins del sector per als pròxims mesos, que estaran “marcats pels efectes de la fusió entre Orange i MasMóvil“.

La companyia catalana de telecomunicacions es consolida com a una de les líders del mercat català. El creixement d’aquest semestre és a causa, sobretot, de l’increment en el nombre de clients. En aquest sentit, Parlem ja ha superat les 210.000 línies contractades entre fix (banda ampla o fibra) i telefonia mòbil. En aquests sis mesos inicials de l’any, s’han obtingut un total de 26.000 nous clients, un 14% més que el primer semestre del 2022. Aquesta és una gran notícia -tal com reconeix la companyia- sobretot tenint en compte l’entorn canviant en el qual es troba el sector de les telecomunicacions.

Parlem ha assegurat que entre gener i juny ha fet un “salt endavant empresarial”. L’empresa ha explicat que ha augmentat “de forma considerable” l’ingrés unitari que obté per cadascun dels clients, que ha pujat fins als 37 euros, respecte dels 33 euros que s’obtenien el 2022. El grup ho ha atribuït al “millor posicionament” en el mercat i al “valor afegit” de determinats productes.

Dades provisionals que auguren beneficis

Les dades publicades aquest dijous són provisionals i no estan auditades. No obstant això, la companyia ha indicat que no espera “cap variació rellevant” en les xifres revisades, que es coneixeran a l’octubre. De fet, el mateix Pérez-Mas explicava en una entrevista al Món Economia que tenien la certesa que la companyia obtindria beneficis a finals d’aquest 2023 per primera vegada a la història. “La supervivència està garantida”, afirmava el fundador, unes declaracions que comparades amb les xifres actuals no semblen anar mal encaminades.