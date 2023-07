Parlem aumenta un 48% el crecimiento, con una facturación de 24 millones

Parlem Telecom ha facturado 24 millones de euros el primer semestre del año, el que equivale a un aumento del 48% en su crecimiento. Así lo ha confirmado la compañía de telecomunicaciones catalana este jueves en un comunicado. Si bien es cierto que Parlem ha logrado siempre un buen ritmo de crecimiento empresarial, es la primera vez que la compañía llega a obtener una Ebdita en positivo. Tal como ha anunciado el mismo CEO y fundador de la empresa, Ernest Pérez-Mas las cifras semestrales los sitúan en una «muy buena posición» dentro del sector para los próximos meses, que estarán «marcados por los efectos de la fusión entre Orange y MasMóvil«.

La compañía catalana de telecomunicaciones se consolida como una de las líderes del mercado catalán. El crecimiento de este semestre es a causa, sobre todo, del incremento en el número de clientes. En este sentido, Parlem ya ha superado las 210.000 líneas contratadas entre fijo (banda ancha o fibra) y telefonía móvil. En estos seis meses iniciales del año, se han obtenido un total de 26.000 nuevos clientes, un 14% más que el primer semestre de 2022. Esta es una gran noticia -tal como reconoce la compañía- sobre todo teniendo en cuenta el entorno cambiante en el cual se encuentra el sector de las telecomunicaciones.

Parlem ha asegurado que entre enero y junio ha hecho un «salto adelante empresarial». La empresa ha explicado que ha aumentado «de forma considerable» el ingreso unitario que obtiene por cada uno de los clientes, que ha subido hasta los 37 euros, respecto de los 33 euros que se obtenían en 2022. El grupo lo ha atribuido al «mejor posicionamiento» en el mercado y al «valor añadido» de determinados productos.

Datos provisionales que auguran beneficios

Los datos publicados este jueves son provisionales y no están auditadas. Sin embargo, la compañía ha indicado que no espera «ninguna variación relevante» en las cifras revisadas, que se conocerán en octubre. De hecho, el mismo Pérez-Mas explicaba en una entrevista en el Mundo Economía que tenían la certeza que la compañía obtendría beneficios a finales de este 2023 por primera vez a la historia. «La supervivencia está garantizada», afirmaba el fundador, unas declaraciones que comparadas con las cifras actuales no parecen ir mal encaminadas.