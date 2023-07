La competencia desleal pone en entredicho la fusión de Orange y MásMóvil

La red de operadoras de telecomunicaciones mundial está viviendo cambios en su distribución. Si bien es cierto que los modelos americano y chino siempre han estado en la cúspide de la excelencia en este sector, tienen una diferencia muy clara con el modelo europeo. En los dos continentes funcionan con oligopolios muy marcados, mientras Europa ha dividido el mercado en centenares de empresas pequeñas y territoriales desde donde se da servicio a todos los ciudadanos. Orange y MásMóvil, para acercarse más a los modelos de éxito otros países, ya anunciaron su voluntad de fusionarse. Una propuesta que la Comisión Europea ha estado estudiando y que ahora asegura que podría ser perjudicial para la competencia leal entre compañías. En un último comunicado, el organismo reconoce que si no se encuentra la manera de compensar la gran cantidad de mercado que englobarían las compañías, podría estar en peligro la fusión definitiva, prevista para este otoño.

El problema de competencia principal que expone la Comisión Europea es el aumento de precio que podría provocar la fusión, puesto que los paquetes que podrían ofrecer con los recursos con los cuales contaría la empresa resultante de la fusión serían mayores que los que tienen otras compañías. En concreto, la fusión integraría los activos y los equipos de las dos compañías para dar servicio, además de siete millones de clientes dentro de red de teléfono fijo, casi 20 millones de clientes dentro de la red móvil y cerca de 1,5 millones de clientes de televisión. Según los cálculos de ambas empresas, la entidad resultante dispondría de una red de fibra óptica ultrarrápida con cobertura sobre 16 millones de unidades inmobiliarias y generaría sinergias que podrían llegar a los 450 millones de euros a partir del tercer año de la fusión.

Es por eso que el Ejecutivo comunitario explica, a través de un comunicado a las compañías, su preocupación por el hecho que la fusión pueda dar lugar «a grandes subidas de precios para los clientes al por menor afectados en todo el mercado español». Y es que, con la gran cantidad de compañías que hay en el estado español, el organismo cree que no serían capaces de seguir el ritmo a una nueva gran operadora. Aun así, hay que tener en cuenta también que el ecosistema empresarial de telecomunicaciones del Estado ya está cuenta con tres grandes empresas que se comen el 80% de la cuota de mercado. Con la fusión, pero, dos de ellas se convertirían en una y dejarían a gran parte de la población en manos de la empresa resultante de la fusión y Telefónica.

Con todo, pues, Bruselas anunció el abril pasado el inicio de una investigación en profundidad para determinar si la operación, que creará un nuevo líder por clientes en España, podría poner en riesgo la competencia en la oferta de paquetes de servicios múltiples y en el servicio al por menor de banda ancha móvil y fija. «Los efectos anticompetitivos previstos son sustanciales, incluso teniendo en cuenta los posibles ahorros de costes, en un contexto en el cual la competencia ha sido un motor de inversión y calidad de los servicios en el mercado español», informó.

Una apuesta firme para modificar el mercado

Por otro lado, pero, las compañías se muestran muy tranquilas ante la posibilidad que la Comisión Europea los haga renunciar a algunos de sus activos. De hecho, en un comunicado explicaban que «los parecía bien» que se estuviera investigando las posibles partes negativas de la fusión, puesto que veían que había interés desde Europa para que fuera una operación de éxito. «Continuamos confiando en el resultado del proceso y continuaremos trabajando para transmitir a la Comisión Europea los beneficios de la operación para los consumidores y empresas, tanto en términos de aumento de opciones para los clientes en servicios innovadores, como en el incremento y aceleración de las inversiones en 5G y fibra en España en un contexto de reducción de inversiones en los últimos años y el resultante retraso en el despliegue de 5G respecto a la agenda digital de la Unión Europea», añadieron.

Y es que una de las partes más complicadas de una fusión como esta es saber a lo que tendrían que renunciar las compañías. De este modo, si la Comisión Europea da luz verde a la fusión, habrá algunos activos a los cuales la compañía renunciará. Los expertos hablan de una reducción del espectro radiofónico que aglutinaría la compañía. MásMóvil y Orange ganaron la concesión para utilizar el espectro nacional y alquilarlo a terceros. En el supuesto de que se produjera esta operación, una condición que pondría Europa seria desprenderse de parte de este espectro porque pudiera haber un tercero gran operador al país.

La experta y profesora de Estudios de Economía y Empresa de la UOC, Ana Isabel Jimenez, reconoce que como cualquier otra fusión empresarial, habría renuncias que se pondrían sobre la mesa. Ella misma utiliza la comparativa con las operaciones que se han hecho con anterioridad a la banca. «En algunas de estas fusiones se ha pedido que la compañía resultante se desprenda de algunos de sus activos, como por ejemplo el negocio de los seguros, para no crear competencia desleal«, dice. Por eso, no parece haber ninguna duda que Europa pedirá algunos sacrificios a las compañías, a pesar de que todavía no se sabe con certeza qué.

Una fusión que huele de despidos

En cuanto a la parte más social de esta operación, Jimenez habla de despidos. No es ningún secreto que cuando dos compañías del tamaño de Orange y MásMóvil se fusionan, hay trabajos que quedan duplicados. «Creo que veremos muchos despidos una vez se haga efectiva la fusión», alerta la profesora. Además, ella misma opina que los trabajos duplicados son muy comunes en estos casos, así que no es de extrañar que los despidos sean una parte claro del éxito empresarial una vez se finalice y se apruebe la fusión.

Así pues, el estado español podría vivir uno de los cambios más importantes de la historia del sector de las telecomunicaciones. A pesar de que los contratos a terceros de estas compañías continúen vigentes, el que queda claro es que el mercado vivirá el cambio más grande de rumbo de las últimas décadas. Hay que esperar, pero, la decisión de Europa, una situación que podría marcar un punto de inflexión en esta operación y desmenuzar la esperanza de Orange y MásMóvil de convertirse en una.