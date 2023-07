Una de cada diez familias no puede afrontar los gastos esenciales del hogar. Así lo ha asegurado este jueves el Banco de España en su último informe de la situación financiera de los hogares y las empresas, en el que asegura que el 9% de las familias no podían afrontar estos gastos claves cuando acabó el 2022, el que supone un aumento del 2% respecto a los datos del 2020. Los motivos principales de este aumento, asegura el supervisor español, son el encarecimiento de la cesta de la compra, la inflación y el aumento de los tipos de interés. Además, el Banco de España también cifra en el 4,1% el porcentaje de hogares en situación “especialmente frágil” porque no pueden cubrir los gastos esenciales ni con su renta ni depósitos a la vista a más de un mes. El órgano supervisor también constata que el aumento de los tipos de interés afecta de manera directa a los hogares con préstamos a tipo variable.

“Los hogares con estos tipos de deudas, independientemente del nivel de renta, son más vulnerables. Esto es no solo porque dedicaban un porcentaje mayor a su renta a gastos esenciales, sino porque sus activos líquidos cubren una menor proporción a este gasto”, expone el Banco de España en su informe.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cuerpo / Jesús Hellín /-Europa Press

Todo y estos datos más catastrofistas, el órgano gobernado por Pablo Hernández de Cos, aclara que no se han tenido en cuenta algunos factores que han afectado la evolución de la situación del hogar en los últimos meses. Estos factores son, por ejemplo, las ayudas desplegadas a las rentas de los hogares con rentas más bajas, al incremento de las pensiones no contributivas, la introducción del IMV o la reforma de código de las buenas prácticas con relación a las deudas hipotecarias y que podrían haber amortiguado algunos de estos efectos.

Encarecimiento de la financiación

El documento también señala que el aumento del coste de financiación, a causa del aumento de los tipos de interés, ha hecho contraer la demanda de créditos a los hogares los últimos meses. En este sentido, el Banco de España apunta que esta tendencia empezó en el tramo final del 2022 y se ha acentuado durante el primer trimestre de este año, con una especial incidencia en los préstamos destinados a la adquisición de la vivienda. Según los bancos, la evolución sería consecuencia no solo del aumento de los tipos sino también a un descenso de la confianza de los consumidores. De cara en el segundo trimestre, los bancos anticipan una caída adicional a las solicitudes de crédito a los hogares.

Sobre la financiación de las empresas, especialmente las pymes, el Banco de España expone que las restricciones de acceso en el crédito en 2014 era del 20% por el efecto encara de la crisis financiera global, hasta que este porcentaje se fue reduciendo hasta el 7% entre octubre de 2018 y 2019. Posteriormente, se mantuvo bajo el 10%, excepto un repunte temporal durante la pandemia, y ahora, entre octubre del 2022 y marzo del 2023, ya se ha situado en el 11%. De este modo, se encontraría en máximos desde el 2016. “El aumento de este indicador desde la segunda oleada del 2021 es moderado y vendría explicado por el porcentaje más grande de empresas afectadas por el rechazo de sus solicitudes”, comenta.