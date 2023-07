L’eliminació dels vols curts, entre la sostenibilitat i els regals a Madrid

En campanya electoral els partits proposen coses que aparentment són molt vistoses, però que, si rasques una mica, no sempre són del tot viables o no canvien tant la realitat. Aquest és el cas d’una de les últimes propostes de Sumar, que aquest dilluns va posar sobre la taula l’eliminació tots aquells vols intraestatals de menys de tres hores si hi ha una alternativa en transport ferroviari. Aquesta proposta és molt semblant a l’estratègia que ja va desplegar França i suposaria, per exemple, eliminar el pont aeri entre Madrid i Barcelona.

Des de Sumar també asseguren que aquesta proposta no només esborraria de les pantalles dels aeroports els vols entre la capital espanyola i la catalana, sinó totes aquelles connexions on hi ha un tren d’alta velocitat directa. Si ho mirem bé, la majoria d’aquestes connexions afectarien només a vols de connexió amb Madrid i, per tant, mantenir la lògica de l’Espanya radial que s’ha implantat fins ara. De fet, la directora d’infraestructures de la Cambra de Barcelona, Alícia Casart, assegura que l’única ciutat que realment podria començar a aplicar aquest tipus de polítiques seria Madrid, ja que tots els AVE surten d’allà.

Per altra banda, l’única afectació que hi hauria a l’aeroport del Prat seria amb els vols a Madrid, perquè és l’única gran connexió que té Barcelona amb alta velocitat. A València i altres capitals els passaria exactament el mateix, ja que no estan connectades amb cap altra ciutat que no sigui Madrid. D’aquesta manera la mesura acabaria beneficiant, un cop més, la capital de l’estat com a epicentre d’un sistema ferroviari radial que aïlla la perifèria.

Cal més intermodalitat

Alhora, el president de la comissió per l’ampliació de l’aeroport de Foment i de la Cambra de Contractistes, Lluís Moreno, considera que si es vol aplicar aquesta filosofia, els aeroports haurien de tenir una molt millor connexió amb l’alta velocitat perquè els potencials viatgers es mourien entren fins allà per agafar vols internacionals. Casart, parlant en clau del sistema aeroportuari català, també reclama una millor connexió amb AVE als aeroports, ja que permetria “vehicular tot el tràfic europeu a través dels aeroports de Girona i Reus” per deixar que el Prat oferís vols intercontinentals. Ara bé, això no serà possible, apunta, fins que els altres dos aeroports no presentin una manera ràpida per arribar al centre de Barcelona. Tot plegat, assegura, dotaria al Prat d’una competitivitat major.

Bona notícia, difícil implementació

La majoria dels agents socials presents a Catalunya fa anys que demanen que aquesta proposta de Sumar pugui ser una realitat, des de la Cambra de Comerç fins a Foment del Treball, per exemple. Ara bé, la dificultat arriba perquè en l’àmbit d’infraestructures hi ha molt poc marge per eliminar aquesta tipologia de vols. De fet, Casart assegura que ja està àmpliament demostrat que el tren pot ser un gran competidor contra l’avió, sempre que es donin els factors necessaris. Per exemple actualment seria impossible substituir un vol entre Barcelona i València perquè l’alternativa en ferrocarril t’obliga a passar per Madrid i, per tant, fa que sigui molt més llarg i costós que no només un vol en avió.

Per altra banda, Moreno, assegura que a llarg termini els vols dins d’un radi de 1.000 quilòmetres s’acabaran eliminant. Tot i això, assegura que no cal una imposició per part de les administracions, sinó que serà el mateix mercat i les aerolínies que les acabaran eliminant perquè no resultaran rendibles. En aquest sentit moreno apunta que aquesta casuística es donarà sempre que hi hagi una alternativa viable en tren.

Què faria falta?

Tant Casart com Moreno coincideixen en el fet que, efectivament, la proposta en si és molt bona i va en la direcció adequada. Ara bé, tots dos també hi veuen pegues. En aquest sentit, Moreno considera que si s’eliminessin tots els vols entre València i el Prat, quedarien slots lliures que es podrien aprofitar per buscar rutes de molt més llarg abast amb altres continents, com la costa del Pacífic dels Estats Units.

A propòsit d’això, Moreno també recorda que el tràfic aeri representa només el 2% de les emissions mundials i que, que prohibir els vols argumentant que es redueixen les emissions potser no hauria de ser tan prioritari com posar el focus en el transport de carreteres. Tot i això, Moreno reconeix que sobre el paper la proposta de Sumar no és dolenta del tot.

Al mateix temps, la cap d’infraestructures de la Cambra també assegura que aquest sistema serà poc eficient si el ferrocarril i l’aeroport no es posen d’acord amb els horaris. En definitiva, comenta, el que s’ha de buscar és facilitar la vida als usuaris perquè vegin que aterrar a Girona per anar a Barcelona és viable perquè només aterrar ja tens un tren que en mitja hora et deixa al centre de la capital catalana.

Caldria ampliar l’aeroport?

Amb aquest nou sistema de vols, que busca eliminar-ne molts, potser es podria pensar que l’ampliació de l’aeroport del Prat ja no faria falta. Ara bé, moreno discrepa d’aquesta idea, ja que opina que l’ampliació hauria de continuar endavant, però apunta que podria ser l’última. En aquest sentit, Moreno assegura que si es reduïssin els vols estatals en favor del tren, és molt possible que l’aeroport no tindria tant tràfic i es podria centrar en els vols internacionals, però provocaria que no fessin falta noves terminals.

Les aerolínies volen eliminar els vols poc rendibles

Davant de tota aquesta nova tendència d’eliminació de vols curts, els qui, en principi, ho haurien de veure amb pitjors ulls són els propietaris dels avions, les aerolínies. Ara bé, ja comença a haver-hi algunes empreses que es mostren a favor de prendre certs trajectes en favor del tren. Un d’aquests casos és el de l’holandesa KLM, que ja ha assegurat que estaria encantada d’eliminar o reduir considerablement el nombre d’operacions entre Amsterdam i Brussel·les. En declaracions a POLITICO, la directora executiva de l’empresa, Marjan Rintel, va assegurar que “si hi ha connexions, si les connexions són bones, si arriben a Amsterdam, si funcionen també els caps de setmana, estem més que disposats a deixar de volar a Brussel·les”.

A tot això cal recordar que les aerolínies fa temps que estan sota una forta pressió per a reduir la seva petjada de carboni, com ja s’ha vist a França i ara amb la proposta de Sumar, els primers a caure són els vols curts, com l’Amsterdam-Brussel·les. A més, des de KLM recorden també que l’aeroport de la cocapital dels Països Baixos està arribant a la seva capacitat màxima de vols.

Per altra, Victor Thévenet, director de Transport i Medi Ambient de l’aerolínia assegura al mateix mitjà que “és escandalós que en un moment d’emergència climàtica encara tinguem aquestes rutes addicionals”. Alhora, va afegir que els vols entre les capitals de Bèlgica i els Països Baixos “tenen un impacte climàtic 14 vegades major que el del tren”.

El que queda clar és que tard o d’hora, els vols curts acabaran desapareixent i seran substituïts per viatges en tren. Ara bé, el que també queda clar és que per això passi s’han de facilitar les coses i construir les infraestructures adequades en els punts que cal. Aquesta última condició és la que no compleix l’estat espanyol, o com a mínim tot el que no és capital, com perquè la prohibició de Sumar sigui realment efectiva i es tradueixi en algun efecte realment important.