Repunt del preu del carburant tot i mantenir-se per sota la prepandèmia

El preu mitjà dels carburants ha repuntat aquesta setmana les pujades i s’ha encarit un 0,12% en el cas de la gasolina i un 0,14% en el del dièsel, segons les dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea (UE) -que ha recollit Europa Press-. En concret, el preu mitjà del dièsel se situa aquesta setmana en 1,439 euros el litre, mentre que el de gasolina se situa en 1,593 euros. No obstant això, les xifres es mantenen per sota els 1,479 euros als quals ascendia abans de l’esclat de la guerra d’Ucraïna per la invasió russa que va començar el 24 de febrer del 2022, igual que la gasolina, que en aquelles dates estava en 1,594 euros. Per altra banda, ambdós carburants es mantenen lluny dels màxims als quals van arribar el passat juliol, quan la gasolina va aconseguir els 2,141 euros i el gasoil els 2,1 euros.

Les xifres del preu del carburant indiquen el mateix que confirmen els experts. Per una banda, sembla que ens tornem a trobar lluny dels màxims històrics del preu de la gasolina i el dièsel, però per l’altra, encara hi ha molta volatilitat en el mercat. Aquesta situació provoca que hi hagi petites oscil·lacions de preus en terminis molt curts de temps. De fet, en qüestió d’una setmana, el preu ha tornat a pujar una mica més d’un 0,1% tant de gasolina com de dièsel, el que confirma aquesta manca d’estabilitat en el mercat que, no és preocupant, però continua molt vigent.

El dièsel sempre per darrere la gasolina

Amb aquestes xifres, el dièsel suma 21 setmanes seguides per sota del preu de la gasolina. Es manté així en la situació habitual d’abans de la invasió russa d’Ucraïna, que va provocar que el preu del gasoil anés més car que el de la gasolina de forma continuada des d’agost del 2022 i fins a mitjan febrer d’enguany, quan es va trencar aquesta dinàmica. En comparació amb la primera setmana del 2023, ja sense el descompte de 20 cèntims de l’any passat aplicat pel govern espanyol, la gasolina registra un ascens del 0,64%, enfront de l’abaratiment del 13,3% del dièsel.