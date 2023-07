El preu del carburant cau per primera vegada des del maig

El preu mitjà dels carburants ha acabat aquesta setmana la ratxa de pujades que registrava des de finals de maig i s’ha abaratit un 0,27% en el cas del dièsel i un 0,43% en el de la gasolina, segons les dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea (UE). Tal com ha recollit Europa Press, el preu mitjà del dièsel se situa aquesta setmana en els 1,43 euros el litre, el que es tradueix en un 0,27% menys que la setmana passada. Pel que fa a la gasolina, que sempre és més cara, se situa en els 1,59 euros el litre, un 0,43% menys que fa set dies.

Els carburants ja es troben lluny dels màxims als quals van arribar fa pràcticament un any, quan el juliol la gasolina va assolir el seu màxim històric de 2,141 euros i el dièsel els 2,1 euros. Actualment, el preu del litre de dièsel es manté per sota dels 1,479 euros als quals ascendia abans de l’esclat de la guerra d’Ucraïna per la invasió russa que va començar el 24 de febrer del 2022, igual que la gasolina, que en aquelles dates estava en 1,594 euros.

L’estat espanyol té el preu més barat de l’entorn

Amb aquests nivells, el preu de la gasolina sense plom de 95 es manté a l’estat espanyol per sota de la mitjana de la Unió Europea, situada en 1,729 euros el litre, i de l’eurozona, amb un preu mitjà dels 1,789 euros. D’aquesta manera, s’han recuperat els preus previs a la pandèmia, una tendència que no es pot comprovar a l’exterior. El mateix passa amb el cas de dièsel, el preu a Espanya també és inferior al de la mitjana de la UE, que és dels 1,568 euros, i de la zona euro, on marca un preu dels 1,597 euros.