Cau un 5,5% la compravenda d’habitatge a Catalunya

Catalunya va registrar 8.849 operacions de compravenda d’habitatge, xifra que representa un descens del 5,5% en comparació al mateix mes de l’any passat, segons ha informat aquest dimecres el Col·legi de Registradors. Pel que fa al nombre d’hipoteques sobre habitatges, el descens va ser molt més pronunciat, del 30,9%, fins a les 5.656. Al conjunt de l’Estat, el descens de compravendes d’habitatges va ser més intens que la mitjana a Catalunya, del 6,7%, fins als 54.063 i en les hipoteques, la caiguda va ser del 24,3%, fins a les 32.043. Les dades coincideixen amb els increments dels tipus d’interès i de l’Euríbor, que va tancar el juny al 4%.

Per territoris, el retrocés més gran en la compravenda d’habitatges es va registrar a La Rioja, amb un 37% menys, seguit de les Illes Canàries (20,7%) i la Comunitat de Madrid, amb un 20,6%. En canvi, es van registrar a Cantàbria (+17,6%), seguit del Principat d’Astúries (+8,6%). En la constitució d’hipoteques, les Illes Canàries van liderar els descensos, amb un 42,6% menys; seguit de les Illes balears (-36,8%) i Extremadura (-32%). Només Cantàbria i Astúries van registrar increments, del 2,9% i 0,3%, respectivament.

Els estrangers acumulen el 20% de la compravenda

La compravenda d’habitatge per part d’estrangers representa el 20% del total a l’estat espanyol, de manera que la demanda internacional d’habitatges al país va augmentar un 30% el 2022 respecte a l’any anterior, segons dades de l’informe Inmocoyuntura 2023 d’Euroval i recollits per Pisos.com. En aquest sentit, les zones on més va augmentar la demanda estrangera, totes les comunitats autònomes van millorar les xifres respecte a l’any anterior, però el País Valencià, amb un repunt del 7,4% va ser la que més va incrementar la seva demanda. En ordre, les Illes Canàries (+6,2%), Andalusia (3,2%), Madrid (+2,7%), Múrcia (+2,7%) i Catalunya (+2,5%), han estat els territoris on els estrangers han invertit més, situant-se la mitjana nacional en el 3,4%.