El Govern impulsarà una nova llei per regular els lloguers de temporada a Catalunya, és a dir aquells amb una durada inferior als onze mesos. Així ho ha anunciat aquest dimecres la consellera de Territori, Ester Capella, en una intervenció al Parlament. El problema principal amb aquest tipus de lloguers és que poden escapar amb certa facilitat la limitació de preus inclosa en la nova llei estatal que recentment ha entrat en vigor. Durant la seva intervenció, Capella ha assegurat que la intenció de la Generalitat és evitar “que s’eludeixi l’aplicació de la llei”. En aquesta línia la consellera també ha explicat que l’Executiu tirarà endavant una nova regulació de règim urbanístic de pisos turístics per “garantir l’ús residencial de l’habitatge” en aquells indrets on “l’ús turístic produeixi tensions de preus” i no permeti “satisfer les necessitats de la població resident”.

Tot i aquests grans titulars, Capella no volgut donar cap mena de detall sobre com seran aquestes dues regulacions, però ha reclamat al Ministeri de Transports, liderat per Raquel Sánchez, que cal blindar els avenços de la norma estatal ara “sense dependre de futuribles governs estatals, alguns amb poca voluntat d’aplicar la llei”.

Imatge de la consellera de Territori, Ester Capella, durant una intervenció al Parlament / Departament de Territori

Aprofitar l’oportunitat

Tot i aprofitar la llei estatal per impulsar aquestes dues noves normes, Capella també ha puntualitzat que la nova llei estatal no és la que voldria. Ara bé, també ha afegit que tenen l’obligació “d’aprofitar totes les oportunitats per garantir el dret d’accés a l’habitatge”. Tant és així que Catalunya va ser el primer territori a iniciar els tràmits per delimitar els 140 municipis amb oferta insuficient d’habitatge assequible i on s’aplicarà les limitacions que marca la llei. Per això, Capella ha reclamat al Ministeri de Transports que ratifiqui abans de la constitució de les corts espanyoles la declaració de zona tensada per aplicar la limitació de preus del lloguer “perquè entri en vigor com més aviat millor”.

D’altra banda, la consellera ha assegurat que “la llei no preveu que les ciutats puguin declarar àrees tensades malgrat que algú estigui confós”, en referència a l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. En aquest sentit, ha afegit que el Govern ha iniciat els tràmits per declarar zona tensada la capital del país, Barcelona. Segons ha apuntat, la Generalitat “té competències exclusives en matèria d’habitatge, en el desenvolupament del dret civil propi i en matèria de consum” i, per tant, actuarà per garantir la “plena actuació de la limitació del preu del lloguer”.

Ara, l’Executiu ha posat el punt de mira en aquests contractes d’entre un i onze mesos que van proliferar per escapar de l’aplicació de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) que marca en cinc anys la vigència dels contractes i de la de contenció de rendes. “El Govern de Catalunya no permetrà la utilització de lloguers de temporada de forma fraudulenta i que siguin la forma d’eludir i de burlar la limitació del preu del lloguer”, ha dit Capella.