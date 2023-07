Barcelona Global reclama allargar 350 metres la pista curta del Prat

Barcelona Global reclama una ampliació de 350 metres de la pista curta de l’Aeroport del Prat. L’entitat de promoció de la ciutat assegura que amb aquest allargament, que elevaria la distància d’enlairament de la infraestructura fins als 3.310 metres, s’hi podrien acollir els avions de grans dimensions que es fan servir per als vols intercontinentals. “La situació actual no és una solució”, raonen, tot exigint a les administracions que s’abordi el debat “amb urgència”. Així, la proposta de l’organització barcelonina redueix en 150 metres la d’Aena, que s’elevava fins als 500.

A banda de l’ampliació pavimentada de 350 metres, la iniciativa de Barcelona Global contempla un allargament sense pavimentar de 300 metres més, cosa que permetria superar els 3.300 metres de superfície d’enlairament. Tot i que l’ampliació augmentaria substancialment la capacitat de gestionar vols intercontinentals en hora punta, des de l’entitat neguen que s’aspiri a superar els límits de vol imposats pel Pla Director del Prat, datat del 1999.

Tot i que amb aquesta iniciativa no tots els avions intercontinentals podrien tenir cabuda en la pista, l’associació raona que en tot cas milloraria la conjuntura actual. Tampoc han sabut concretar quina seria la inversió necessària per a executar el projecte, si bé la situen a prop dels 1.700 milions d’euros pressupostats per Aena en el seu moment.

La comissió de treball de Barcelona Global sobre l’ampliació de l’Aeroport/ ACN

Millora ambiental

Aquesta obra, asseguren, permetria “regenerar” la zona de la Ricarda i millorar tant els espais humits com la resta d’ambients naturals de l’entorn aeroportuari. L’aposta alleujaria l’impacte ambiental actual a poblacions limítrof amb l’Aeroport. El nou espai per a vols intercontinentals a la pista curta, paral·lela al mar, permetria a més que els grans avions no passin per sobre de Gavà, amb la reducció de l’impacte ambiental i acústic que això suposa.

Suport institucional

Segons Barcelona Global, la urgència amb què s’ha d’implementar l’ampliació de l’aeroport del Prat exigeix un contacte immediat amb les administracions competents. La direcció de l’entitat ja ha traslladat la proposta a l’alcalde Jaume Collboni, i es reuniran amb representants de la Generalitat “pròximament”. Tot i això, no donen encara per tancat el seu document. Segons l’activista i empresari Sergi Ferrer-Salat, que forma part del grup de treball dedicat, el projecte no és un “sí sense condicions”. Nega, en aquest sentit, que amb el seu pla es busqui “generar més gentrificació” a la ciutat.