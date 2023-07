Pimec proposa 251 mesures econòmiques de cara a les eleccions espanyoles 

La patronal de les petites i mitjanes empreses catalana, Pimec, ha presentat un total de 251 mesures socioeconòmiques de cara amb la intenció que els partits polítics les preguin com a pròpies de cara a les eleccions del pròxim 23 de juliol. Concretament, el document presentat per la patronal presidida per Antoni Cañete inclou 32 objectius i agrupa totes les propostes en 15 blocs temàtics. Entre aquests temes principals hi ha la morositat, noves mesures fiscals o diversos sectors com industrial, laboral, l’emprenedoria i autònoms, digitalització, infraestructures, contractació pública, o la segona oportunitat, entre d’altres. La patronal constata que els desafiaments econòmics i financers actuals requeriran “mesures sòlides i estratègiques per impulsar el creixement, fomentar la productivitat i donar suport a les empreses” al llarg de la pròxima legislatura al Congrés.

En aquesta línia, Pimec reclama a tots els partits que prioritzin les mesures per al progrés social, econòmic i democràtic i es tinguin en compte les petites i mitjanes empreses en el diàleg social a l’Estat i en la participació i representació en l’àmbit empresarial. Unes exigències que la patronal catalana fa molts anys que demana en tots els espais que pot.

Entre les mesures estrella de Pimec, hi trobem la “democratització del diàleg social”, és a dir incorporar les pimes a la taula del diàleg social, o la lluita contra la morositat empresarial, que inclou la imposició d’un règim sancionador. La patronal de Cañete també ha inclòs en les mesures la revisió del model de finançament autonòmic —caducat des del 2014—. També destaca la reclamació d’una gran reforma fiscal que inclou canvis en molts impostos com l’IRPF, l’IVA o l’impost de societats. També s’hi inclou la derogació de l’impost de patrimoni o la reforma de l’impost de successions i donacions.

Un context complicat

Segons assenyala Pimec en un comunicat, aquestes més de 250 propostes s’han elaborat tenint en compte l’actual context econòmic i social i fent previsions a curt, mitjà i llarg termini. A més, s’han incorporat mesures per pal·liar la desacceleració de l’economia europea i d’altres com els elevats tipus d’interès. Alhora, constata que les administracions públiques hauran d’ajustar les seves polítiques fiscals expansives per complir les regles d’estabilitat pressupostària i subratlla que els fons europeus del pla de recuperació “tindran un paper crucial” en l’estímul de l’economia.

A propòsit d’això, cal recordar que l’altra gran patronal catalana, Foment del Treball, va elaborar un document semblant amb 371 propostes econòmiques adreçades al futur govern que sorgeixi de les eleccions del 23-J i va reclamar al partit o partits vencedors de la necessitat de “grans acords transversals”. L’eliminació de l’impost del Patrimoni, augmentar la mida de les empreses o ampliar el Prat són algunes de les seves reivindicacions ‘estrella’.