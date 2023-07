Sánchez promet ampliar el termini de les hipoteques per les rendes baixes

La campanya electoral per les eleccions del pròxim 23 de juliol està a la cantonada i els partits polítics ja estan fent les primeres promeses electorals. Aquest dimecres ha estat el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, que han anunciat que si tornen a governar proposaran estendre el termini de les hipoteques per a les rendes baixes. Concretament, la proposta dels socialistes és allargar fins a set anys la hipoteques d’aquelles famílies amb rendes iguals o inferiors a 37.800 euros a l’any, la qual cosa suposaria un estalvi de 300 euros al mes i 3.600 euros a l’any.

Calviño ha explicat que la seva idea és ampliar les mesures d’alleujament hipotecari per a arribar, com a mínim, a la renda mitjana del país, que marques aquests 37.800 euros anuals. Si s’acaba donant, el govern espanyol s’ampliaria el Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual, amb l’objectiu que aquestes famílies amb rendes mitjanes puguin ampliar la seva hipoteca set anys o congelar el pagament de la quota durant el primer any.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant l’última compareixença al Congrés / Eduardo Parra – Europa Press

Sánchez, per la seva part, ha assegurat que la decisió d’afegir aquesta mesura a les ja aprovades pel fet que continua l’enduriment de la política monetària amb la pujada de tipus d’interès. Cal recordar que la política financera del Banc Central Europeu ha portat a l’Euríbor torni a assolir el 4%, una cota a la qual no arribava des de l’última crisi. “És rellevant que des del govern espanyol contribuïm a aquest alleujament a les famílies, que impacta com a conseqüència una política monetària que està en mans del Banc Central Europeu, que no està en mans del poder Executiu ni de cap poder executiu en cap país europeu”, ha assegurat Sánchez.

Durant el diàleg amb Sánchez, Calviño també ha recordat que s’ha posat en marxa un protocol per a arribar els serveis financers de manera presencial a tots els pobles d’Espanya, assegurant que en la segona part de l’any arribarà a l’objectiu del 100%.

Extensió dels terminis hipotecaris

Aquesta proposta se suma a la que ja va anunciar la setmana passada Calviño en la roda de premsa posterior a la reunió que va mantenir amb les patronals bancàries, Banc d’Espanya i associacions de consumidors d’intentar aprovar una extensió de tres anys del termini del préstec hipotecari. No obstant això, tant el Banc d’Espanya com els representants del sector financer van considerar que era “prematur” modificar el Codi de Bones Pràctiques en l’àmbit hipotecari i es va acordar que s’estudiaran aquestes modificacions a partir del setembre.

En la roda de premsa, Calviño va informar també que en els cinc primers mesos s’havien registrat 33.000 sol·licituds d’adhesió al Codi de Bones Pràctiques, si bé va demanar que aquestes dades es tractessin amb “enorme cautela”, ja que encara no estaven “totalment contrastats” i estan pendents de ser verificats per part del Banc d’Espanya. A més, va assenyalar que hi ha un elevat percentatge de sol·licituds, un 40%, que encara està pendent de tramitació.