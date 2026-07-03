La Generalitat torna a situar sobre la taula una qüestió que semblava tancada després de la desaparició de bona part dels peatges el 2021. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha confirmat aquest dijous que el Govern estudia una proposta de sistema de pagament per l’ús de les autopistes que tingui en compte els quilòmetres recorreguts, el tonatge dels vehicles i les seves emissions contaminants. La iniciativa, però, requereix un acord amb l’Estat i hauria de tramitar-se al Congrés dels Diputats.
L’objectiu és avançar cap a un model en què qui més utilitza les infraestructures i qui genera un impacte ambiental més elevat assumeixi una part més gran del cost del seu manteniment. Es tracta d’un plantejament alineat amb la tendència europea, on diversos països estan implantant sistemes de pagament basats en la distància recorreguda i les emissions dels vehicles, especialment per al transport pesant. El conegut ‘qui contamina, paga’.
Corredors saturats amb la gratuïtat
La proposta arriba després d’un dels canvis més importants en la mobilitat catalana de les darreres dècades. L’1 de setembre del 2021 van finalitzar les concessions de les autopistes AP-7, AP-2, C-32 nord (Montgat-Palafolls) i C-33, fet que va comportar la desaparició de la majoria dels peatges històrics de Catalunya. Aquella decisió va posar fi a un model molt criticat durant anys pel greuge comparatiu que patien els conductors catalans respecte d’altres territoris de l’Estat.
La gratuïtat va provocar un augment molt significatiu del trànsit, especialment a l’AP-7, que s’ha consolidat com el principal corredor viari del país, però també ha vist incrementar els episodis de congestió i accidentalitat. Al mateix temps, la desaparició dels peatges va eliminar una font directa d’ingressos per al manteniment de les infraestructures, obrint el debat sobre com finançar les autopistes en el futur.
Europa aposta pel “qui contamina paga”
En tot cas, la revisió de la directiva Eurovinyeta impulsa sistemes de tarificació vinculats als quilòmetres recorreguts i estableix que els peatges dels vehicles pesants incorporin criteris relacionats amb les emissions de CO₂ i altres costos ambientals. Diversos estats ja han iniciat aquesta transició o l’estan desplegant progressivament.
Sigui com sigui, la proposta del Govern reobre un debat polític delicat. Fa només cinc anys Catalunya celebrava la desaparició dels peatges que durant dècades havien simbolitzat el desequilibri territorial en infraestructures. Ara, davant la necessitat de garantir el manteniment de la xarxa i adaptar-se als nous criteris europeus de mobilitat sostenible, el model del pagament per ús torna a guanyar pes.
La gran diferència respecte al sistema anterior és que el nou esquema no es basaria en concessions privades ni en barreres fixes, sinó en un mecanisme de tarificació segons l’ús real de la infraestructura, el tipus de vehicle i el seu impacte ambiental, un model que diversos països europeus ja estan implantant de forma progressiva.