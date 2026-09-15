La inflació arriba al 4% a Catalunya, el nivell més alt en tres anys

La inflació torna a guanyar força a Catalunya després de l’estiu. L’Índex de Preus de Consum (IPC) ha augmentat cinc dècimes a l’agost i ha situat la taxa interanual en el 4%, el nivell més alt des del març del 2023. El repunt confirma un canvi de tendència després de l’acceleració que ja s’havia començat a detectar durant els mesos de primavera, i situa l’encariment dels preus clarament per sobre dels nivells que l’economia havia assolit durant bona part del 2025. L’augment català, però, és inferior al registrat al conjunt de l’Estat, on l’IPC ha escalat fins al 4,3% interanual, set dècimes més que al juliol i el nivell més elevat des del febrer del 2023. El principal factor que explica aquest repunt és l’encariment dels carburants i, en conseqüència, del transport.
A Catalunya, el transport és precisament un dels grups que més pressió exerceix sobre els preus, amb un increment interanual del 8,2% a l’agost. L’encariment afecta especialment una partida amb un impacte directe sobre les famílies i les empreses, ja que el cost dels desplaçaments acaba repercutint també en altres béns i serveis.
Els serveis també mantenen la pressió
L’evolució de la inflació no es limita als carburants. Els preus dels restaurants i els allotjaments han augmentat un 6,5% interanual, mentre que l’oci se situa en el 5,1%. Són increments especialment rellevants després dels mesos d’estiu, quan aquestes partides tenen un pes més elevat en la despesa de les llars. L’evolució dels darrers mesos mostra que la pressió sobre els preus no havia desaparegut. Al juliol, l’IPC català ja havia crescut un 3,5% interanual, amb els restaurants i allotjaments (+5,2%), el transport (+5,1%) i l’habitatge, l’aigua, l’electricitat, el gas i altres combustibles (+5%) entre els grups amb els increments més elevats. El repunt de l’agost es produeix sobre una base de preus que ja acumulava increments significatius. Des de començament d’any, els preus a Catalunya havien augmentat un 2,8% fins al juliol, amb especial incidència del transport i dels serveis vinculats a la restauració i l’allotjament.
Tot i el repunt, Catalunya manté una taxa d’inflació inferior a la del conjunt de l’Estat. La diferència és de tres dècimes: 4% davant del 4,3%. L’agost deixa així un escenari en què l’encariment torna a situar-se en nivells que no es veien des de fa més de tres anys. La dada també posa de manifest que el procés de moderació dels preus que havia dominat bona part del 2024 i del 2025 continua exposat a factors externs, especialment l’evolució de l’energia i dels carburants. Al conjunt de l’Estat, mentre l’IPC general ha pujat fins al 4,3%, la inflació subjacent —que exclou els aliments no elaborats i els productes energètics— s’ha moderat fins al 2,9%.
El resultat és una inflació que torna a pressionar les butxaques, encara que amb una intensitat desigual segons el tipus de despesa. El transport i els serveis relacionats amb l’oci i l’hostaleria concentren bona part dels increments més elevats, mentre que l’evolució dels components més volàtils continua marcant el ritme del conjunt de l’IPC.