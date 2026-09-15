La inflación alcanza el 4% en Cataluña, el nivel más alto en tres años

La inflación vuelve a ganar fuerza en Cataluña después del verano. El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha aumentado cinco décimas en agosto y ha situado la tasa interanual en el 4%, el nivel más alto desde marzo de 2023. El repunte confirma un cambio de tendencia tras la aceleración que ya se había comenzado a detectar durante los meses de primavera, y sitúa el encarecimiento de los precios claramente por encima de los niveles que la economía había alcanzado durante buena parte de 2025. El aumento catalán, sin embargo, es inferior al registrado en el conjunto del Estado, donde el IPC ha escalado hasta el 4,3% interanual, siete décimas más que en julio y el nivel más elevado desde febrero de 2023. El principal factor que explica este repunte es el encarecimiento de los carburantes y, en consecuencia, del transporte.

En Cataluña, el transporte es precisamente uno de los grupos que más presión ejerce sobre los precios, con un incremento interanual del 8,2% en agosto. El encarecimiento afecta especialmente una partida con un impacto directo sobre las familias y las empresas, ya que el costo de los desplazamientos acaba repercutiendo también en otros bienes y servicios.

Una mujer haciendo la compra / EP

Los servicios también mantienen la presión

La evolución de la inflación no se limita a los carburantes. Los precios de los restaurantes y los alojamientos han aumentado un 6,5% interanual, mientras que el ocio se sitúa en el 5,1%. Son incrementos especialmente relevantes después de los meses de verano, cuando estas partidas tienen un peso más elevado en el gasto de los hogares. La evolución de los últimos meses muestra que la presión sobre los precios no había desaparecido. En julio, el IPC catalán ya había crecido un 3,5% interanual, con los restaurantes y alojamientos (+5,2%), el transporte (+5,1%) y la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles (+5%) entre los grupos con los incrementos más elevados. El repunte de agosto se produce sobre una base de precios que ya acumulaba incrementos significativos. Desde comienzos de año, los precios en Cataluña habían aumentado un 2,8% hasta julio, con especial incidencia del transporte y de los servicios vinculados a la restauración y el alojamiento.

A pesar del repunte, Cataluña mantiene una tasa de inflación inferior a la del conjunto del Estado. La diferencia es de tres décimas: 4% frente al 4,3%. Agosto deja así un escenario en el que el encarecimiento vuelve a situarse en niveles que no se veían desde hace más de tres años. El dato también pone de manifiesto que el proceso de moderación de los precios que había dominado buena parte de 2024 y 2025 continúa expuesto a factores externos, especialmente la evolución de la energía y de los carburantes. En el conjunto del Estado, mientras el IPC general ha subido hasta el 4,3%, la inflación subyacente —que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos— se ha moderado hasta el 2,9%.

El resultado es una inflación que vuelve a presionar los bolsillos, aunque con una intensidad desigual según el tipo de gasto. El transporte y los servicios relacionados con el ocio y la hostelería concentran buena parte de los incrementos más elevados, mientras que la evolución de los componentes más volátiles continúa marcando el ritmo del conjunto del IPC.