Les exportacions catalanes baten un nou rècord i creixen un 5,1% el juliol

Les exportacions han pujat un 5,1% el juliol d’aquest any en comparació amb el mateix període del 2022 per l’impuls dels productes químics, els béns d’equip i el sector de l’automòbil, segons les dades del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Aquesta és una xifra rècord i es contradiu amb les dades de l’estat espanyol, que han caigut un 5%. Les vendes de Catalunya a l’estranger s’han enfilat fins als 8.453,5 milions d’euros, la xifra més alta de la sèrie històrica en aquest mes.

Segons els resultats que ha publicat el ministeri aquest dijous, també ha batut un rècord el total acumulat entre gener i juliol, amb 61.670,9 milions d’euros. D’altra banda, les importacions han sumat 9.266,2 2 milions d’euros, un 6,4% més que fa un any, la segona dada més alta dels registres d’aquest mes, només superada el juliol del 2022. Amb tot, doncs, Catalunya és dels pocs territoris de l’estat espanyol que ha augmentat les exportacions, ja que hi ha hagut una davallada en 12 territoris.

Les dades fallides de l’Estat

Al conjunt de l’Estat, en canvi, les vendes a l’exterior han caigut un 5% en comparació amb el juliol de l’any passat, fins als 30.445,8 milions. Catalunya ha estat la comunitat més exportadora amb una quota del 27,8%. Segons les dades aportades pel ministeri, els sectors que han arrossegat la caiguda a tot l’Estat són els productes energètics, especialment el petroli (-3,7 punts) i també les aeronaus (-2,8 punts) o matèries primeres com el ferro i l’acer (-0,9 punts) o els plàstics (-0,8 punts). En canvi, van registrar un increment de vendes sectors com els de l’automòbil (3,2 punts), el material de transport per carretera (1,3 punts) o els medicaments (+0,6 punts).

En termes mensuals (juliol sobre juny) i en dades corregides d’estacionalitat i calendari, la indústria va elevar les seves vendes un 0,8%, en contrast amb el descens del 2,8% que va experimentar el mes anterior. De fet, tots els sectors van presentar taxes positives en les seves vendes al juliol en taxa mensual excepte béns de consum durador, que les va disminuir un 2,7%. Els majors augments els hi van anotar l’energia (+9,8%) i els béns d’equip (+2,9%), seguits dels béns de consum no durador (+0,8%) i els béns intermedis (+0,3%).