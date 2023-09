La CEOE reclama al govern espanyol que deixi d’acaparar els fons europeus

La segona part del Pla de Recuperació i Resiliència del govern espanyol es començarà a desenvolupar en els pròxims mesos i comptarà amb un pressupost total de 94.000 milions d’euros provinents dels fons NextGenerationEU. Davant d’això la patronal espanyola, la CEOE, ha reclamat a l’executiu de Pedro Sánchez un major protagonisme del sector privat i les comunitats autònomes, és a dir que deixi d’acaparar tots aquests recursos. Aquesta demanda coincideix amb les del Govern de la Generalitat que porta des que es va anunciar el pla demanant tenir més control sobre els recursos que li pertoquen.

La confederació empresarial assegura en el seu comunicat que és “fonamental” reajustar l’avanç de les fites i objectius del pla durant el procés de negociació de l’addenda aprovada pel govern espanyol el mes de juny passat. Així es recull en el cinquè Informe de seguiment dels fons Next Generation a Espanya de la CEOE, que a més conclou que Espanya se situa entre els països amb una major execució dels fons d’acord amb el calendari europeu.

Amb l’augment en el ritme de resolució de convocatòries en instruments clau del sector privat i els nous fons contemplats en l’Addenda, CEOE veu necessari un redisseny de les grans línies de projectes del pla. A més, la patronal dirigida per Antonio Garamendi reclama una major implicació del sector financer en la canalització dels préstecs i una major flexibilització i gestió autonòmica per a complir amb els terminis europeus.

Per a això, la confederació considera que Espanya ha d’augmentar la seva capacitat d’absorció, per a garantir un impacte transformador del pla, i aposta per reforçar la figura del Perte com l’instrument clau per a la col·laboració i negociació publicoprivada. A més, consideren que les empreses necessiten “una major flexibilitat en l’accés i en els terminis de presentació a les convocatòries”, segons han apuntat des de la patronal.

Ajusta fites i objectius

El període d’avaluació de l’Addenda per part de les autoritats europees, que ha d’acabar en els pròxims mesos, “obre la porta a un procés de negociació que ha de ser clau per a poder reajustar l’avanç de les fites i objectius del Pla de Recuperació”, assegura la CEOE. D’aquesta manera, consideres, el projecte d’addenda ha de concretar “diverses qüestions rellevants per a la canalització dels fons”, com el paper de les entitats financeres o la fixació d’un calendari amb els terminis dels nous fons. D’aquesta manera, la patronal considera que es garantirà la descentralització de les grans ajudes, facilitant que puguin tenir accés a elles les pimes d’àmbit regional.

Després de la recent flexibilització del Marc Temporal de Crisi i Transició, la renegociació de cara a la segona fase del Pla de Recuperació “és una oportunitat clara per a concretar i redissenyar línies d’inversió existents, així com programes específics, el seu àmbit d’actuació, abast i enfocament”. En aquest sentit, qüestions com la incorporació de bonificacions fiscals o l’establiment de moratòries i ajornament de pagaments a la Seguretat Social i a Hisenda serviria per a garantir la liquiditat, finançament i la solvència per a les pimes espanyoles, defensa la patronal.