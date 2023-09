Brussel·les proposa noves regles per incentivar les inversions a la UE

La Comissió Europea ha proposat aquest dimarts un nou paquet legislatiu per a simplificar i reduir fins a un 65% els costos de compliment de les obligacions fiscals per a les grans empreses que operen dins de la Unió Europea i així, de retruc, incentivar la seva inversió. La idea de Brussel·les és introduir un conjunt únic de normes per a determinar la base imposable dels grups empresarials. Això, en principi, hauria de reduir els costos de compliment per a les grans empreses que operen en més d’un estat membre i facilitarà a les autoritats fiscals nacionals determinar els impostos que els corresponen.

La proposta, que haurà de ser adoptada pel Consell, es basa en l’acord fiscal internacional sobre un nivell mínim global de fiscalitat i la directiva del Segon Pilar adoptada a la fi de 2022. A més, aquesta normativa nova substituiria les propostes prèvies de la Comissió sobre base imposable comuna de l’impost de societats i la base imposable consolidada comuna, que van ser retirades per falta d’acord.

En aquest sentit, el comissari europeu d’Economia, Paolo Gentiloni, que ha presentat les propostes al costat del responsable de Mercat Interior i Serveis, Thierry Breton, s’ha mostrat “optimista” respecte a aquest intent. Alhora, ha apuntat que rebaixa l’ambició dels anteriors, i que creu que té “major oportunitat d’èxit” una vegada aconseguit l’“històric” acord de l’OCDE.

Reduir costos

Segons han explicat, Brussel·les calcula que aquestes noves normes simplificades podran reduir els costos de compliment de les obligacions fiscals de les empreses que operen a la UE entre un 32% i un 65%. Tot i això, de Brussel·les apunten que no es traduirà en una reducció d’ingressos fiscals, sinó que respon a l’objectiu tenir un sistema fiscal just, que es construeix sobre normes comunes d’aplicació i tipus impositius efectius.

Amb aquest plantejament es pretén estalviar a les companyies de la UE els costos de bregar amb 27 sistemes fiscals nacionals diferents, la qual cosa dificulta i encareix el compliment de les obligacions fiscals per part de les empreses. Des de Brussel·les creuen que aquest fet, desincentiva la inversió transfronterera a la UE i situa a les empreses europees en desavantatge competitiu en comparació amb les d’altres mercats com el dels Estats Units.

La proposta, sobrenomenada ‘Empreses a Europa: Marc per a la imposició sobre la renda’ implica que les empreses que pertanyin a un mateix grup calcularan la seva base imposable d’acord amb un conjunt comú de normes i que les bases imposables de tots els membres del grup s’agregaran en una única base imposable. A més, cada membre del grup tindrà un percentatge de la base imposable agregada calculat en funció de la mitjana dels resultats imposables dels tres exercicis fiscals anteriors.

El paquet d’aquest dimarts també inclou una proposta destinada a harmonitzar les normes sobre preus de transferència a la UE i garantir un plantejament comú per a augmentar la seguretat fiscal i reduir el risc de litigis i doble imposició. Al mateix temps, reduirà encara més les possibilitats que les empreses utilitzin els preus de transferència amb finalitats de planificació fiscal agressiva.

Les normes seran obligatòries

Les noves normes seran obligatòries per als grups que operin a la UE amb uns ingressos anuals combinats d’almenys 750 milions d’euros, i quan l’entitat matriu última posseeixi, directament o indirectament, almenys el 75% dels drets de propietat. Per als grups amb seu en tercers països, els seus membres del grup de la UE hauran d’haver obtingut almenys 50 milions d’euros d’ingressos anuals d’ingressos anuals combinats en almenys #dos dels últims quatre exercicis fiscals o almenys el 5% dels ingressos totals del grup.

Facilitats per les pimes

Les normes, no obstant això, seran discrecionals per als grups més petits, que podran optar per acollir-se a elles sempre que elaborin comptes anuals consolidats. Això serà d’especial interès per a les petites i mitjanes empreses, que gasten al voltant del 2,5% del seu volum de negocis només per a complir amb les seves obligacions fiscals, una xifra 3,5 vegades superior a la de les grans empreses.

Per això, una tercera proposta legislativa de la Comissió planteja que les PIME tinguin l’opció d’interactuar amb una sola administració fiscal, la de la seva seu central, de manera que podrà presentar una única declaració de la renda davant l’administració d’un únic país de la UE que s’encarregarà de compartir-la amb la resta d’Estats membre on operi.

Però encara que Brussel·les hagi posat aquest dimarts tres propostes sobre la taula, Gentiloni ha destacat que els seus objectius són els mateixos: “Facilitar i fer més rendible per a les empreses operar a la UE, la qual cosa afavorirà la inversió i la creació d’ocupació i facilitar a les autoritats fiscals la tasca de garantir amb major eficàcia que les empreses paguin el que els correspon, i això és una bona notícia per a l’equitat fiscal i la justícia social”.