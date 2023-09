Cañete celebra que la UE presenti de facto sancions a les empreses moroses

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha celebrat que la Comissió Europea hagi presentat de facto nou un règim sancionador per a les empreses moroses. Així ho ha dit aquest dimarts en una entrevista a Europa Press el mateix dia que la Comissió Europea preveu aprovar el paquet d’alleujament per a pimes, que entre altres mesures inclou el límit de pagament a trenta dies i que a partir d’aquest termini s’hagin de pagar interessos de demora.

En aquest sentit, Cañete ha apuntat que obligar a aquest pagament per obligatori d’interessos per demora sense necessitat de reclamar prèviament pot derivar, “si realment es treballa bé l’aplicació del reglament, en un codi sancionador pràcticament imminent”. “Si dius que s’ha de pagar a trenta dies i a més dius que s’han de buscar mecanismes als països perquè això sigui així, estem parlant ‘de facto’ d’un reglament sancionador”, ha insistit.

Cañete ha apuntat que les empreses que tinguin problemes per a adaptar-se al nou límit poden buscar solucions, com demanar crèdits a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a pagar als proveïdors. Alhora, ha aprofitat per criticar a aquelles empreses que no paguen a temps amb l’excusa de tenir problemes econòmics recordant que “si tu pagues malament estàs posant en crisis als teus proveïdors. L’economia és com un castell de cartes: si trenques la cadena de pagaments, cau”.

És factible pagar a trenta dies

En aquesta mateixa línia, el president de les pimes catalanes ha afegit que veu factible que les empreses paguin als seus proveïdors en un màxim de trenta dies. Cañete ha explicat que aquesta nova mesura de la Comissió Europea han d’obligar a tots els actors a pagar en el límit establert, la qual cosa evita que es financin “a través del proveïdor” i deixar-lo sense liquiditat. Ha afegit que aquesta és la causa d’“estancament de moltes empreses i la pèrdua de llocs de treball”, ja que la falta de liquiditat evita que puguin créixer i fins i tot pot provocar que entrin en crisi.

Pel que fa al nou reglament, que està previst que presenti aquest dimecres Ursula von der Leyen, president de la Comissió, compta amb vuit mesures, entre les quals es troba una millora a l’accés al finançament de les pimes, amb millores en els programes InvestEU i l’European Innovation Council (EIC).

Alhora, també contempla facilitar l’accés de les pimes a la compra pública, millorar el marc regulador per a aquestes empreses i ajustar les obligacions d’informació i declaració. El reglament contempla que s’hagi de garantir el principi de ‘pensar primer en petit’, donar suport a les pimes en tot el seu cicle de vida i impulsar la formació en l’àmbit de les petites i mitjanes empreses.

Cañete, part de la negociació

El president de Pimec també ha apuntat durant la conversa que ha participat en les negociacions prèvies a la redacció del reglament, ja que és vicepresident de la patronal europea de pimes, SME United. En aquesta línia, ha assenyalat que hi ha àmbits on que ja es contempla aquest límit: ha posat com a exemple “extraordinari” les administracions públiques, que en 2008 tenien una mitjana de 166 dies i que ara ho fan en la seva major part a trenta dies.

A més, Cañete ha destacat la importància d’aquest límit, que permetrà donar “resiliència” a les petites i mitjanes empreses, ja que una de cada tres empreses que va tancar en la crisi iniciada en 2008 va ser a causa de la morositat d’altres empreses. Cañete ha celebrat que el reglament limiti el ‘pacte de parts’, que considera “un dels grans errors” en parlar d’igualtat: ha advertit que les posicions de domini en les relacions empresarials poden provocar que s’imposi la voluntat de l’actor de major grandària.